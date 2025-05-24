我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

東北風暴肆虐 中央公園僅華氏51°創百年低溫紀錄

不怕票房崩了？ 「醬園弄」拆成上下部 網調侃：拍一次賺兩次

娛樂新聞組／即時報導
陳可辛(右)、章子怡去年曾攜「醬園弄」出席坎城影展。(路透資料照片)
陳可辛(右)、章子怡去年曾攜「醬園弄」出席坎城影展。(路透資料照片)

由陳可辛執導、章子怡主演的電影「醬園弄」，從籌備到開拍皆獲得極高關注。該片日前公開新海報，宣告成為「上海國際電影節」開幕電影。但引人關注的是，「醬園弄」將拆成上下兩部上映。此舉引發網友質疑，恐流失觀眾，影響票房表現。

「醬園弄」改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀40年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、沉溺賭博，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

該片是章子怡離婚後接下的第一部電影，陳可辛曾說，他一直在等章子怡。其他演員還包括易烊千璽、雷佳音、李現、趙麗穎、楊冪等一線明星，可說陣容相當強大。

據悉，「醬園弄」最初在坎城首映的版本長度為150分鐘，但最新消息是，該片將分拆為上下兩部，上部命名為「醬園弄·懸案」，下部尚未官宣。對此，導演陳可辛親自解釋，「這部作品情節複雜、人物眾多，涵蓋時代轉折，因此單部影片無法承載，我和團隊反覆打磨後，決定以上下兩部形式呈現」。

他坦言這是一次大膽的嘗試，也承認是「很大的冒險」。

「分拆為兩部」消息傳開後，在網上引發不小質疑。有人直言，「第一次看到懸疑電影還要分上下兩部上映的，就不怕電影營造的氣氛沒了，情緒也中斷了」、「不擔心票房崩了？」還有網友調侃演員「只拍一次、分賺兩次」。但也有人持樂觀態度，認為分拆上下部能保留更多細節。

此外，另有人提起章子怡舊作「太平輪」的失敗經驗，當時拆為兩部上映後，最終總票房僅達2.46億元人民幣，其中第二部只收了5000萬元人民幣。

據了解，「醬園弄·懸案」預計在6月下旬上映，具體時間尚待官方確認。

「醬園弄」拆成上下兩部，上部為「醬園弄·懸案」。(取材自微博)
「醬園弄」拆成上下兩部，上部為「醬園弄·懸案」。(取材自微博)

章子怡 李現 楊冪

上一則

修杰楷問8歲Bo妞夢想 秒答「不想當演員」原因曝光

延伸閱讀

「鐵肺歌后」全球巡演 票房超越瑪丹娜 全球第4名

「鐵肺歌后」全球巡演 票房超越瑪丹娜 全球第4名
章子怡深夜發文悼朱媛媛 自曝「這病況」讓粉絲超心疼

章子怡深夜發文悼朱媛媛 自曝「這病況」讓粉絲超心疼
深夜發文緬懷朱媛媛…章子怡自曝有胃病 「半夜被痛醒」

深夜發文緬懷朱媛媛…章子怡自曝有胃病 「半夜被痛醒」
李安20秒「世紀擁抱」 章子怡熱情告白「這是愛」

李安20秒「世紀擁抱」 章子怡熱情告白「這是愛」

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
宋祖兒在「寶蓮燈前傳」中飾演哪吒。(取材自微博)

曾是王母娘娘和小哪吒… 劉曉慶、宋祖兒16年後「折腰」重逢

2025-05-19 21:30

超人氣

更多 >
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有

「滾回中國」南韓大選出現反華潮 中餐館老闆：前所未有
蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例