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「抓娃娃」名導訪台嗑麻辣鍋 崩潰喊：沒吃過這麼難吃的

記者廖福生／即時報導
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電影「抓娃娃」導演閆非（左）、彭大魔出席媒體聯訪。圖／兩岸電影展提供
電影「抓娃娃」導演閆非（左）、彭大魔出席媒體聯訪。圖／兩岸電影展提供

在中國賣破33.21億人民幣（約4.6億美元）的電影「抓娃娃」，導演閆非、彭大魔今出席兩岸電影展媒體訪問，彭大魔笑說自己近日與魏德聖導演一起吃麻辣鍋，讓他留下深刻印象，「辣度、濃度不夠，藥材的味道有點太搶戲，沒吃過這麼難吃的」。

彭大魔表示，和魏德聖導演吃飯，席間聊到飾演電影「運轉手之戀」的屈中恆，剛好席間「運轉手之戀」的編劇蘇照彬也在場，兩人認為屈中恆在片中的喜劇節奏非常厲害。閆非則說，有與魏德聖聊到「海角七號」以及全世界的電影市場。

從「夏洛特煩惱」、「西虹市首富」到現在的「抓娃娃」票房一部超越一部，閆非笑說：「我們也吃到一些人口紅利，受眾比較多，我們是做話劇出生有天然的嗅覺，我們是需要每個人用腳投票，因為那成本可能更難控制。」

不過，彭大魔也說，自己知道有一天電影票房肯定會不盡人意，「喜劇的創作周期，年紀越大會降低，想表達的東西越多，顧慮會越多，隨著年紀增長可能會越來越不這麼好笑，有可能會跌落神壇」。彭大魔笑說：「某天票房不好就可以怪市場了！」

而再次合作中國票房巨星沈騰，導演閆非說，沈騰是個螢幕上和私底下完全一樣的人：「他很真實，一般來說不會有人在場合暴露自己的缺點，他不太覺得有什麼問題，完全不裝，就是把自己的缺點讓大家知道。」

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