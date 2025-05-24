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金鍾國真的住在垃圾屋…「RM」成員到他家全部崩潰

記者李姿瑩／即時報導
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金鍾國房間物品堆積如山。圖/中天提供
金鍾國房間物品堆積如山。圖/中天提供

金鍾國遺傳到父親的勤儉，在南韓演藝圈以節儉著稱，父子倆還因此各獲得國家表揚，金鍾國父親難為情地說：「這下吝嗇鬼的名稱都傳開了。」而「Running Man」成員們看不下去金鍾國跟垃圾同居，決定幫金鍾國斷捨離，特別企畫SOS重症整理區競賽。

金鍾國解釋，自己房間看起來像垃圾屋，是因為準備要搬家，東西才先放在外面，平常不會那麼亂，劉在錫聽後大聲反擊：「都還沒找到房子，是要搬去哪？」

在前往金鐘國的家時，成員們列出四大髒亂罪狀，進門後全被證實，還有成堆的衣物放在中島旁、穿過的襪子丟在地上，更誇張的是珍貴的柯比·布萊恩(Kobe Bean Bryant)的親筆簽名籃球，直接放在客廳沙發上，成員們無奈地說這麼寶貴的東西，應該放在展示盒內，而不是這樣到處亂丟。

最嚴重的地方是陽台變成塑膠袋房、冰箱堆滿了免洗醬料盒和喝剩下的咖啡，金鍾國解釋因經常點咖啡後只喝了一點，剩的就先冰冰箱，這樣隔天就不用再買咖啡，至於塑膠袋是要做垃圾分類和丟廚餘時用，眾人聽到後相當驚訝且無法理解。

當開始整理時，金鍾國一直在旁干擾，還無理由的耍賴，深怕心愛的塑膠袋全被丟掉，劉在錫則嘲笑這些塑膠袋一輩子都用不完，池睿恩直接幫金鍾國取了新綽號叫「袋子大叔」，劉在錫一聽相當認同，指他根本是袋子愛好者。

在整理陽台成堆的塑膠袋期間，又找到兩大箱水、過期飲品、即期的即食飯和泡麵等，金鍾國聽到後超開心像是挖到寶，之後塑膠袋與紙袋不斷湧現，這時金鍾國才意識到袋子比自己想像的還多，哈哈見狀調侃「這裡根本就是知名的塑膠溫室」。

整理結束後，劉在錫還是留了一點塑膠袋，也解釋其實還是需要一些像安撫娃娃的東西讓他安心一點，怕空無一物會讓金鍾國很焦慮，金鍾國聽後果然流露出滿足的眼神。午餐時，哈哈不小心抽了兩張濕紙巾，金鍾國馬上對他說教，卻讚賞劉在錫拿分剩的瓶裝可樂直接喝，因為他認為用杯子也算是奢侈，因為還要用洗碗精洗，所以直接喝可以省水救地球。

節目中，在金鍾國的衣帽間發現一大亮點，裡面堆放各種黑色衣物、盒裝禮品、未開封新品及各種名牌，梁世燦笑指這房間裡的東西，可以在二手市集上賣到2千萬，哈哈也問為什麼都不穿這些精品？金鍾國淡淡地說穿名牌時感覺像在受罰，突然間想起有一雙Dior鞋，並從混亂的衣物中找到，打開包裝後還有一張卡片，原來這個禮物是之前PD送的。成員們聽到後相當生氣，開始抱怨為什麼都沒收過這麼名貴的禮物，金鍾國趕緊解釋是因為他在婚禮上獻唱所收到的致謝禮。

金鍾國客廳堆滿衣物。圖/中天提供
金鍾國客廳堆滿衣物。圖/中天提供
金鍾國為了塑膠袋的去留跟池錫辰爭論。圖/中天提供
金鍾國為了塑膠袋的去留跟池錫辰爭論。圖/中天提供
金鍾國房間連錄影團隊都進不來。圖/中天提供
金鍾國房間連錄影團隊都進不來。圖/中天提供

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