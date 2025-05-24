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坎城影展／舒淇太美韓網讚爆 趙又廷無緣同框高圓圓

記者廖福生／即時報導
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舒淇兼具可愛與性感。（歐新社）
舒淇兼具可愛與性感。（歐新社）

第78屆坎城影展閉幕倒數，舒淇法國時間22日出席新片「狂野時代」首映，紅毯上的一顰一笑令人驚艷，甚至連以毒舌聞名的韓國網站「theqoo」，都一面倒給出好評，讚嘆49歲的舒淇神奇凍齡，彷彿歲月痕跡不曾出現在她的臉上。

舒淇在隔天換上另一套全黑低胸禮服出席記者會，臉上依舊堆滿招牌笑容，精神看似相當好，在坎城明媚的陽光襯托下，更顯高貴優雅。另外，在「狂野時代」中特別演出的趙又廷，前晚雖有出席首映，但並未單拍，而今他也身著粉紅色襯衫，帶著墨鏡一身休閒登場，帥氣依舊。

據了解，舒淇此次在「狂野時代」中僅在頭尾現身，類似引路人的角色，導演畢贛表示，曾與舒淇討論過如何將角色與其他人互動，但始終沒有很好的呈現方式：「舒淇飾演的角色在我心裡是一個非常理性的角色，她被迷魂者所感染。」

舒淇則坦言：「我覺得她（片中角色）可能也是攝影機背後的角色，也可以是很多不一樣的角色，最神奇的是，看的人不一樣，對整個電影的理解就是不一樣的。」

趙又廷此次與電影「狂野時代」團隊出席坎城影展，而其實愛妻高圓圓日前也隨港片「風林火山」劇組登上坎城紅毯，但因兩部片放映時間不同，加上一個入選「主競賽單元」，另一個則是「午夜展映單元」，因此無緣看見夫妻倆在坎城影展同框畫面，實屬可惜。

趙又廷現身坎城影展。（歐新社）
趙又廷現身坎城影展。（歐新社）

舒淇 坎城影展 趙又廷

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