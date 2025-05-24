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根本行走的發電機…蔡淑臻認了過去「男友一個接一個」

記者李姿瑩／台北即時報導
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蔡淑臻和劉品言互尬空氣槍。圖/鏡電視提供
蔡淑臻和劉品言互尬空氣槍。圖/鏡電視提供

蔡淑臻受邀上鏡電視《誰來演戲》第二季，提到感情上她覺得自己不是很果斷的人，理性判斷跟實際上作為完全不同，年輕時的她很容易就有男友，而且是一個接一個，隨著生命歷練的累積，如今的她已經可以自己一個人，不是一定要有伴。

蔡淑臻表示，一開始當演員時，她接到的角色都是很ㄍㄧㄥ的角色。再加上因為對演員工作環境不熟悉，每次到劇組壓力都超大，只好一直狂喝咖啡，喝到自己晚上睡不著，隔天只能喝更多咖啡，始終處在一個焦慮的狀態。

後來拍攝《C.S.I.C.鑑識英雄》沒多久，蔡淑臻就因為腿部肌肉失衡舊疾受傷，當時剛轉當演員的她想的是不能拍戲就完了，為了連戲即使膝蓋、腰已經痛到不行還是要繼續跑，但拍攝時常常跑著跑著就因為肌肉失衡，身體越跑越歪，那段日子對她來說猶如噩夢般的痛苦。

但也是因為拍了《C.S.I.C.鑑識英雄》蔡淑臻才有享受拍戲的感覺，她表示《C.S.I.C.鑑識英雄》導演賴孟傑，讓她自由地創作出心中的女主角楊茜，這是她第一次遇到願意放手讓自己去做的導演，在拍攝的過程中，也讓她從被打擊的痛苦到慢慢建立出演員的自信。

後來導演賴孟傑還邀蔡淑臻一起參與《村裡來了個暴走女外科》戲劇開發，她表示當初其實沒想到會參與幕後製作，因為對她來說演員的功課還沒學習夠，怎麼能再去參與幕後製作，沒想到一頭栽進去之後，蔡淑臻找到很多演出的新鮮感，晚上回家看到隔天劇本腦中立刻浮出很多好玩的想法，每天都有新挑戰的充實感，讓她開心亢奮到睡不著。

戲播出後，蔡淑臻更是天天上社群看觀眾評論，被工作人員戲稱是「海巡署署長」，看到網友分享自己的就醫經驗，醫護人員也會留言職場上遭遇的問題，讓她深刻感受到一部戲的影響力有多大。

蔡淑臻如今回想過往，覺得腳傷同時帶給她正面和負面的意義，如果沒有那段很低潮跟對未來的迷惘。即使別人眼中她從模特兒轉演員還是處於高光時刻，但對她來說這一切並沒有那麼順利。

她也提到要不是當初適逢名模熱，她可能在28歲後就會從模特兒退下轉當化妝師。蔡淑臻說模特兒的自信是來自於背後的不自信，因為模特兒一直處在競爭激烈的環境，相對就會不自信，但還是得把自己撐住，但這樣的撐，放在演員身上剛好相反，因為演員的演出需要的是鬆，「所以我花了很長的時間，才能夠感覺到那個鬆」。

蔡淑臻接受劉品言訪問。圖/鏡電視提供
蔡淑臻接受劉品言訪問。圖/鏡電視提供
蔡淑臻大方坦白過往情史。圖/鏡電視提供
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