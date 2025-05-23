全為了婚姻…陳奕迅爆遭老婆嫌棄 罕吐真心話

陳奕迅帶來多首金曲。圖／My Kan提供

陳奕迅（Eason）先前在演唱會悼念方大同，23日是他在高雄巨蛋的第1場「FEAR and DREAMS」世界巡演，特別選唱方大作曲的「倒帶人生」，意外曝光兩人之間的深厚緣分。

他說邁入中年之後，適時地減掉多餘的東西，簡約能讓生活更加美好、自在，這2個字也喚起Eason對故友的思念，「他寫了2首歌給我，我今天要唱的是其中一首。我先聽到他唱的英文版，後來我唱了中文版，真的很有緣分，也真的很好聽，想分享給你們」，送上「倒帶人生」一曲。

Eason安可選唱「愛是懷疑」、「倒帶人生」之後，打破慣例驚喜加碼，表示「剛剛（超過1分鐘的）掌聲很好，讓它更完美一些，送多1首歌給大家」，帶來彩蛋歌曲「多少」，讓第160場有了更完美的一刻。

由於歌單以粵語歌為主，他同時向粉絲致謝「大家很包容我，也很包容這次製作」，如今演出進入倒數階段，他表示接下來會休息一段較長的時間，努力消掉小肚肚，不禁笑說：「為了我的太太，我的婚姻，來高雄前，太太的最後一句話是看著我肚肚說『你的膽固醇』。」貌似婚姻因體重陷入危機。

他喊話未來會勤於運動，說不定下一輪巡演就會看到健壯版的陳奕迅，接著挺胸擺出雙手無法併攏的動作，象徵會練出精實身材，藉此展現瘦身的決心。