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大咖歌王變成洗碗工…當眾致歉喊「明天會更好」

記者林士傑／即時報導
陳奕迅(左)率舞者們跳起太空舞。圖／My Kan提供
陳奕迅(左)率舞者們跳起太空舞。圖／My Kan提供

陳奕迅（Eason）4度站上高雄巨蛋，合計6場「FEAR and DREAMS」世界巡演23日起跑，自開場後不透過言語溝通，而是藉由27首歌曲、帶領1.2萬人進入他想述說的故事當中。病癒的他對自己要求甚高，面對不完美的零星狀況，他也向觀眾致歉喊話「明天會更好」。

他因罹患新冠肺炎，上周聽從醫囑緊急延期，將16至18日3場演出延至29至31日，愧疚的他發文道歉，康復後生龍活虎提前抵台彩排，今開工拜拜更難掩興奮，開心地向同仁發射愛心光波。

只是休養期間遭網友造謠病逝，他曬食物照稱「復活」闢謠，昨晚在台上自拍表示準備就緒，從生病休養到滿血回歸，意外呼應「FEAR」邁向「DREAMS」的心境。他把情緒傾注於作品之中，「當這地球沒有花」唱出絕望孤寂、「時代巨輪」的漫天壓力讓人喘不過氣，唱到「任我行」一曲象徵重新出發的勇氣，透過巨型投影、裝置藝術構築出橫跨夢境與現實的音樂劇場。

相隔12年重返高雄巨蛋，Eason直呼跟觀眾的距離太遠，「我記憶中的巨蛋不是這樣子的，但是人海很漂亮！好美啊」，雖然散光相當嚴重，但能感受到觀眾的熱情：「謝謝高雄！終於可以在你們的面前唱歌！」

日本設計師瀨尾英樹（Hideki Seo）及其團隊打造的造型深得他的喜愛，今晚邊講話邊脫掉外套，讓人大感意外，同時戴著手套的他解釋：「知道為什麼我不脫衣服？現在像一個洗碗的。」搞笑作勢開始洗碗，還自爆老婆叮嚀他要注意小肚肚，他說：「病完就瘦了，健康很重要。」並提醒大家要活在當下。

陳奕迅罹患新冠肺炎病癒，實力完全不受影響。圖／My Kan提供
陳奕迅罹患新冠肺炎病癒，實力完全不受影響。圖／My Kan提供
陳奕迅相隔12年4度站上高雄巨蛋開唱。圖／My Kan提供
陳奕迅相隔12年4度站上高雄巨蛋開唱。圖／My Kan提供

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