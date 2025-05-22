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答應唱「墨雨」主題曲又變卦？ 于正自曝被這位女歌手放鴿子

娛樂新聞組／即時報導
單依純被于正爆料曾放過他鴿子。(取材自微博)
單依純被于正爆料曾放過他鴿子。(取材自微博)

曾捧紅楊冪趙麗穎等一線女星的大陸「金牌監製」于正，是圈內有名的「大砲」，敢說敢言，時常揭發藝人不為人知的一面，或對娛樂圈現況發表高見。近日，于正在直播時提起一段往事，稱有位女歌手原答應為他製作的「墨雨雲間」演唱歌曲，卻在臨錄製前反悔，放鴿子的行為讓他記在心中。

據悉，于正口中的女歌手就是在音樂節目「2020中國好聲音」奪得冠軍的單依純。

于正透露，早在電視劇「墨雨雲間」籌備期間，他便曾邀請單依純演唱主題曲。當時單依純口頭答應了邀約，雙方一度看似合作順利。然而在接近錄音時，單依純卻突然變卦，表示無法參與錄製。于正對此一度十分困惑，甚至猜測原因，「是不是怕我個人有爭議？還是不喜歡我們劇組？總之就是沒緣分」。

于正還說，「這種臨時放鴿子的人，我一般不敢再找，怕第二次再被放鴿子」。

從于正的這番話中，不少網友感受到他的不滿情緒，稱「于正應該是非常介意這件事」。有人認為，契約精神不該被忽視，還說，「口頭答應也是承諾，單依純團隊太不專業了」。

但也有網友質疑，「正式簽合約了嗎？口頭約定並不算數」，甚至指出，「墨雨雲間」都播出那麼久了，于正現在才翻舊帳，應該是想蹭單依純的熱度。

據悉，單依純日前才在「歌手2025」中擊敗林志炫、陳楚生、周延等，一舉拿下首播冠軍，還有人封她為「00後的那英」。

中國好聲音 楊冪 趙麗穎

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