深夜發文緬懷朱媛媛…章子怡自曝有胃病 「半夜被痛醒」

為保持身材長期節食的章子怡自爆有胃病。(取材自微博)

51歲大陸女演員朱媛媛日前因癌逝，圈內藝人紛紛發文悼念，和朱媛媛只有數面之緣的影后章子怡 ，也在凌晨發文悼念，稱自己半夜胃痛而醒。不少網友想起章子怡不久前在舞台上曾意外跌倒受傷，紛紛向她喊話「保重身體」。

和癌症 抗爭近5年的朱媛媛，對於自己的病情一直很低調，她病逝消息傳出後，馬伊琍、姚晨、秦海璐、黃曉明 、易烊千璽、孫紅雷、張藝興等眾多明星藝人紛紛發文緬懷，國際影后章子怡也在凌晨3點發文。

她寫道，「半夜胃疼，醒了。一遍遍刷到媛媛過世的消息，無比痛心。我們不算相熟，不過是活動場合數面之緣。她笑起來彎彎的眉眼是那麼甜，言語間流淌的暖意，讓人在不經意間會相信，世間再多的苦難都會在她的笑容裡悄然化解，都會被她的善意輕輕驅散…願你一路從容，安息順遂」。

章子怡意外透露自己因胃病被痛醒的細節，引發粉絲擔憂，有網友表示，這很可能與她為保持身材長期節食、飲食不規律有關。早前她分享自己的飲食習慣時曾透露，她從來不會吃飽肚子，因此養成了「小鳥胃」。

此外，章子怡不久前才在舞台上意外摔倒，事後甚至被拍到坐輪椅的照片，引起了網友廣泛關注。

無獨有偶，知名主持人曹穎曾在一節目中自曝，除了胃癌，她還患過焦慮症、輕度抑鬱，聲帶也做過小手術。節目中，她坦言生病時最放心不下兒子，「如果我不在了，誰能像我這麼愛他」。

據悉，曹穎曾連續主持3年的央視春晚、7年的湖南衛視春晚，更曾以電視劇「大雪無痕」中丁潔一角，獲得第19屆金鷹獎觀眾喜愛的電視劇女星獎。有著「拼命三娘」封號的她，做完胃癌手術後僅8天就復工直播帶貨。