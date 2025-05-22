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修杰楷認「與仔仔無聯絡」同居情過眼雲煙：現在只有家人

記者趙大智／即時報導
修杰楷昨出席活動。圖／XPEL提供
修杰楷昨出席活動。圖／XPEL提供

修杰楷當年曾跟周渝民有同居情，此後各自娶妻生女，自然漸行漸遠。今他出席活動，坦言雙方已無聯絡，也不記得當年同居多久，說有了家庭基本上就是跟家人一起。他的YT「修Time」找老婆賈靜雯當嘉賓點閱破141萬，影片讓全球都知道，原來賈靜雯討厭被搭肩、不愛他開車按按喇叭。

修杰楷愛家形象鮮明，活動代言接不完，但一家人一舉一動總被放大檢視。像是YT裡他訪問賈靜雯時有倒啤酒動作，隨後騎摩托車載她，就被網友糾舉酒駕，為此節目秀出一刀未剪影片澄清，修杰楷一口酒都沒喝。

昨修杰楷被問是否覺得冤枉，他說：「也謝謝大家的提醒，但是我應該沒有不聰明到會在鏡頭前面酒駕。還好我們都有全程拍攝下來。」關於1秒惹怒賈靜雯，他提到晚上跟朋友聚餐，超過太多時間「不接電話」，她會有點小情緒，但不會奪命連環CALL，時間到了索性去睡覺。而賈靜雯跟女兒們一樣，都討厭他開車按喇叭，而咘咘跟波妞知道老爸只要一碰到紅燈就會「嘖」，她們就會說「爸爸就是不喜歡等紅燈」，尤其是90秒的。

至於YT日後是否考慮找梧桐妹來上，修杰楷覺得「是個好主意」，但如果再加上另2個女兒就先不要，「有點難控制，我這頻道還要不要做？會發瘋」。

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