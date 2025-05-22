王耀慶消失台灣14年 片酬跌至「地板價」便宜又好用

「『騙騙』喜歡你」導演蘇彪(左)和王耀慶分享拍片趣事。圖／兩岸電影節提供

王耀慶因演出「下一站幸福」獲封「國民舅舅」，2011年轉往大陸發展，14年未在台灣亮相，他這次回台參加兩岸電影節，帶來幽默大銀幕之作「『騙騙』喜歡你」。他和大陸導演蘇彪一起接受訪，兩人都開心不已，王耀慶幽默說：「台灣演員便宜又好用，我就像是股市，已經是地板價。」

「『騙騙』喜歡你」是以感情詐騙為主題，王耀慶飾演說謊不用打草稿的詐騙舅舅，導演還安排他跳了一段王心凌 的「愛你」，卻被在窗內聽不到聲音的人，以為他正在和大老闆協商，抓到不少人笑點。導演蘇彪坦言，其實選了很多首歌，劇組就像是在唱KTV一樣換歌，但王耀慶絲毫沒有不耐煩，最後決定用了「愛你」，王耀慶還可以跟著旋律跳一段，讓人驚訝不已。

「『騙騙』喜歡你」還有一幕王耀慶轉身離開，一台貨車開過去，他就不見了，原來是他掛在車外就跟著走，臉上還帶著輕鬆得意的表情。他笑說：「其實手指頭快抽筋。」

王耀慶狀態極佳，絲毫看不出已邁入50大關，他說：「我一直沒有很認真保養，因為我一直急著想當中生代，想要有張很有故事的臉。我對年齡一直很坦然，該什麼年紀就接什麼角色。如果你要我演高中生、大學生，我不尷尬但對觀眾還是不好吧！」

王耀慶分享自己這些年的磨練，「喜劇要有一個悲劇的內核，看了看了會流下一滴淚，而最好的悲劇則是看完你會覺得活著真好。」他認為沒有什麼是不能演的角色，在演藝之路上他一直願意接受各種挑戰，醫生、律師、白領，只是大家都歸類為「霸總」，他開玩笑說：「一直把人推到牆上也太無聊。」