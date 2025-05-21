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檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷

記者陳慧貞／即時報導
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檀健次在「長相思」中飾演的相柳戴著面具，卻讓他熱到長痱子。圖／緯來戲劇台提供
檀健次在「長相思」中飾演的相柳戴著面具，卻讓他熱到長痱子。圖／緯來戲劇台提供

男神檀健次主演古裝劇「長相思」，劇中他一人分飾「相柳」、「防風邶」兩身分，深情角色令他人氣大幅攀升，白髮造型也被誇好看，但因詮釋軍師「相柳」時需長時間戴著面具，拍攝時期天氣炎熱，摘下面具後妝花了，還常起痱子。

在「長相思」中，檀健次飾演的相柳是個九命怪妖，發現楊紫飾演的小夭（玟小六）有特殊靈力，常把她抓來「吸血」療傷，小夭也常研發毒藥想毒倒他，兩人情感日漸深厚，相柳甚至還答應小夭把情蠱引到他身上，與她同生同死，在小夭命在旦夕時也甘願捨身救她。檀健次說，相柳是劇中最沒有私心的一個，不管是鄧為演的塗山璟、張晚意演的瑲玹，他們對小夭都有私心；相柳看似用了很多招數去整小夭，但他其實是最無私的，把小夭擺在心中第一位！

回想拍攝時，檀健次說，當時橫店最熱，他戴著一塊像是冰做的面具，一戴就是一整天，加倍的熱與悶，他還得常把面具拿下來讓皮膚透透氣，一拿下來，妝都花了，甚至還長出痱子來。檀健次說，最心疼「相柳」就是窮，劇中的他是個窮將軍，壓根就沒錢，想要什麼只好威脅玟小六才能拿到。「相柳」的白髮造型也讓檀健次被誇說「太好看了」、超適合白髮造型等，讓他與有榮焉。

「長相思」改編自桐華的同名小說，檀健次認為演小說人物極具挑戰，還沒拍成電視劇前，觀眾有既定印象，演員怎麼演都感覺不對，如果小說可以留空間讓觀眾想像，演員就要把那個想像空間表達出來，所以他把對「相柳」的理解演出來，也很高興觀眾會喜歡。檀健次說，角色和演員是相輔相成的，他扮演角色，角色也在無形中塑造了他，所以沒有任何角色是小角色，只要認真飾演好每場戲，就能收到角色的反饋。

「長相思」中檀健次飾演的相柳是惡魔大軍師.。圖／緯來戲劇台提供
「長相思」中檀健次飾演的相柳是惡魔大軍師.。圖／緯來戲劇台提供
檀健次在「長相思」中一人分飾二角。圖／緯來戲劇台提供
檀健次在「長相思」中一人分飾二角。圖／緯來戲劇台提供

檀健次 楊紫

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