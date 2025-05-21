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直擊／易烊千璽訪台快閃 上百位粉絲苦等擠爆松菸誠品

記者廖福生／即時報導
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易烊千璽與觀眾分享。（記者王聰賢／攝影）
易烊千璽與觀眾分享。（記者王聰賢／攝影）

第16屆兩岸電影展今（21）日開幕，中國男星易烊千璽帶著新作「小小的我」，首度以演員身分訪台參展。這是易烊千璽暌違8年再度訪台，現場擠滿超過百位粉絲守候。他表示，很多粉絲都很熱情，自己下飛機就直接到活動現場，「本來想要去吃好吃的，聽說有很甜的伴手禮，還有奶茶很好喝」。

易烊千璽的新作「狂野時代」與舒淇合作，入圍本屆坎城影展主競賽單元，該片即將於法國時間23日放映。也因此，易烊千璽此次來台出席兩岸電影展只能快閃，幾個小時就要得離開：「我的確太久沒來了，早就想來轉轉，本來計劃多待個一、兩天的，但這次就沒有時間多待。」

談起將赴坎城影展，他坦言很緊張：「我連這次的出差（兩岸電影展）都很緊張！」易烊千璽此次有機會角逐坎城影帝，他平常心看待，「入圍主競賽的作品這麼多部，大家都是競爭者，這電影比較波折，拍攝現場、創作，包括導演風格都比較新奇，我也沒嘗試過」。

易烊千璽在「小小的我」中飾演「五慢」（腦性麻痺）少年，他透露自己養成肌肉花了半個月養成，一個多月才進入肌肉慣性，他坦言拍攝期間心靈每天盼著殺青，身體部分後來回到以易烊千璽的身分拍廣告，才開始慢慢習慣，去撫平情緒。

易烊千璽因演出許多經典角色，在中國被封為「頂流男星」，他坦言，其實自己有一段時間覺得遇到的劇本沒有這麼令人激動：「我們也都是在等待角色，但這兩年那樣的感受稍微好了一點，也不知道為什麼，可能就是現在大家創作的東西吧！」

同樣許久未來台的蔣勤勤，對台灣一直都有非常好的印象，她透露自己剛出道就到台灣拍攝，「很開心這次可以來參加兩岸電影節，另外還可以見見以前的朋友」。

蔣勤勤在「小小的我」中飾演腦性麻痺少年的母親，她表示，這是非常難的角色，「這樣的母親在我們的普世意義不是常規的形象，可能看到她很多的殘忍，但終歸這就是我的生活，有幸福也有痛苦」。

蔣勤勤透露，自己在現實生活當媽也是一門功課，要適時學會放手：「我覺得這不是困境，是共同的成長，小孩想要出去追逐夢想時，我覺得媽媽是幸福的。從內心來說是很開心，不過還是有擔心，但這是對孩子的一種信任。」

蔣勤勤（左）與易烊千璽在電影「小小的我」演出母子。（記者王聰賢／攝影）
蔣勤勤（左）與易烊千璽在電影「小小的我」演出母子。（記者王聰賢／攝影）
易烊千璽時隔8年再度訪台。（記者王聰賢／攝影）
易烊千璽時隔8年再度訪台。（記者王聰賢／攝影）
松菸誠品人山人海。圖／讀者提供
松菸誠品人山人海。圖／讀者提供

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