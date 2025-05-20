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才爆天價耳環爭議…黃楊鈿甜唱歌視頻流出 網：這也能藝考第二名？

娛樂新聞組／即時報導
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黃楊鈿甜是非不斷，一波未平一波又起。(取材自微博)
黃楊鈿甜是非不斷，一波未平一波又起。(取材自微博)

有著「小趙麗穎」稱號的17歲女演員黃楊鈿甜，近日佩戴價值230萬元（人民幣，下同，約31.9萬美元）耳環深陷輿論漩渦，但一波未平一波又起，黃楊鈿甜再因一段唱歌視頻遭網友吐槽，這歌聲也能「中戲第二、北電第六」？質疑藝考成績存在水分。

據各大高校4月公布藝考合格名單中，黃楊鈿甜以95分獲得中央戲劇學院表演（話劇影視表演）專業第二名；以87.62分獲得北京電影學院表演專業第六名，黃楊鈿甜的好成績一度傳為佳話。

但近日，網上流傳一段黃楊鈿甜在高中畢業典禮上演唱「超級英雄」的視頻，短短不到10秒鐘，卻被網友發現不但跑調，而且氣息不穩，質疑她「中戲第二、北電第六」的藝考成績是怎麼來的。

但也有網友認為，黃楊鈿甜報考的是表演專業，跟她唱歌跑調有什麼關係。還有人說，黃楊鈿甜兼顧拍戲與備考，7年33部作品的經驗積累足以讓她拿下高分。

據公開資料顯示，中戲表演專業計畫招收48人，初試內容為3分鐘的朗誦，複試則是聲樂、台詞、形體、表演四大項目。網友分析，要想拿到第二名的好成績，四項都必須拿到極高分數。

對此，中戲、北電及經紀公司暫未回應成績質疑。黃楊鈿甜母校深圳華僑城高級中學則表示，她確實曾就讀傳媒藝術專業，但自主招生考試由學生自行準備，學校未介入專業培訓。這樣的回應讓網友質疑「答非所問」。

趙麗穎

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