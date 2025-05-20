我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

川普嗆別漲價「吞下關稅」 沃爾瑪回應了

大赦之年？ 劉亦菲雪藏7年「一曲三笙」有望解禁 全網敲碗

娛樂新聞組／即時報導
劉亦菲搭檔井柏然主演的「一曲三笙」，是她回歸小螢幕的第一部作品。（取材自微博）
劉亦菲搭檔井柏然主演的「一曲三笙」，是她回歸小螢幕的第一部作品。（取材自微博）

「神仙姐姐」劉亦菲回歸小螢幕的第一部作品「一曲三笙」（原名「南煙齋筆錄」），自2018年殺青至今，一直未能開播，原因眾說紛紜。近日傳出，該劇有望在6月播出，消息一出，大批網友敲碗期待。還有人說，今年難道是大赦之年？因稅務問題遭封殺的宋祖兒，近日也有連兩檔舊作開播。

「一曲三笙」是一部民國奇幻劇，除了女主劉亦菲、男主井柏然，其他演員還包括魏大勛、張含韻、劉敏濤等人。該劇講述愛國青年葉申（井柏然飾演）與香薰鋪子南煙齋的老闆娘陸曼笙（劉亦菲飾演）因誤會結下緣分，最終破除萬難相依相守的點滴故事。

該劇遲遲不能開播，據傳是因為男配趙立新2019年發表不當言論被封殺，導致審查受阻，其角色戲分經AI換臉以及刪減處理後，基本已經解決，但技術效果受到網友存疑。

此外，未能開播的另一個原因是「版權問題」。據傳，原著的版權是兩位作者賣給了製片公司，問題是作者和漫畫公司有版權糾紛，漫畫本身是沒有畫完的，劇本大綱有負責腳本的作者加了劇情和結局，所以這部劇的版權變成了一個三方的糾葛，很難處理。

據多個大V及媒體透露，該劇已進入預排階段，有望於暑期檔空降，網傳則是在5月下旬至6月開播。但有網友並不相信，指出類似傳聞已經不只一次，「狼來了」只會消耗粉絲信任。

近3年來，劉亦菲以大女主之姿演了「夢華錄」、「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，皆創下高收視、高口碑，而這部「一曲三笙」是她回歸電視圈的第一部作品，自然格外引人關注。網友更看好「一曲三笙」有望成為劉亦菲另一部爆款劇

劉亦菲 AI

上一則

金秀賢淪地下情人？金賽綸爆劈腿男偶像金援渡難關

下一則

IU、李鐘碩爆情變？熱戀3年變遠距 女神慶生不見男友

延伸閱讀

歐陽娜娜等女星被點名未婚生子 劉亦菲衰中槍當小三

歐陽娜娜等女星被點名未婚生子 劉亦菲衰中槍當小三
未婚生子被包養？劉亦菲、趙露思被點名 這個人冷回「呵呵」

未婚生子被包養？劉亦菲、趙露思被點名 這個人冷回「呵呵」
劉亦菲新戲挑戰演盲女？男主傳是「古裝醜男」

劉亦菲新戲挑戰演盲女？男主傳是「古裝醜男」
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
肯爺裸體妻又出招 漁網比基尼裸胸露激凸

肯爺裸體妻又出招 漁網比基尼裸胸露激凸
華裔3胞胎從上學到就業 人生軌跡驚人相似

華裔3胞胎從上學到就業 人生軌跡驚人相似