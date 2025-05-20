隔10年罕露面 霍建華首談「跟林心如吵架」

霍建華被問若失智，答案是「會遠離身邊人，過好後面的日子」。記者沈昱嘉／攝影

Netflix「忘了我記得」本周五23日上線，今日首映會，除編導劉若英、秦漢、謝盈萱之外，霍建華難得公開露面。他極少拍攝台劇 ，2021年客串「華燈初上」，這回在「忘了我記得」戲分較為吃重，若論現身宣傳，至少已10年左右未曾公開露面。

該劇講的是秦漢失智故事，秦漢先前被問時，直言也會跟瓊瑤一樣主動選擇生命權，今天換霍建華被問，他先是表示沒想過這種事，「要是我遇到，會遠離身邊人，過好後面的日子」。由於跟謝盈萱有大量夫妻爭吵戲，他跟老婆林心如 在2020年曾在街頭吵架被狗仔直擊，當時他抓住林心如的手大吼：「幹嘛啦！」今被問現實中是會冷戰還是大吵時，他倒也直率：「看事情嚴重性，年輕時直來直往，現在會冷靜，都是每個人成長過程。」

霍建華說，當初接到奶茶導演邀約，一聽有秦漢和謝盈萱起初還覺得：「哇，太好了！」他自認演的是「符號性老公」角色，戲也不多，但之後看到竟然有婚姻生活，「後來就後悔了」，再看劇本有很長篇幅在講夫妻爭執，由於開拍時正逢農曆年前，抱怨：「害我過年都不好過！」但隨即表示既然答應要投入。

主持人海裕芬直接點出謝盈萱搭霍建華「無法小鳥依人」，除了是性格描述，今天劇中夫妻檔站一塊，反而謝盈萱高了一點。霍建華劇中扮演律師，娶了同時是脫口秀演員和超商店員的謝盈萱，這也是雙方產生落差的關鍵。劉若英則透露場邊秘辛，霍建華跟謝盈萱熟悉彼此的時間很短，偏偏謝盈萱慢熟，能閃就閃，她還笑說：「這樣的女生不容易，其實大都是像我跟品言（意指活潑外向），幸好霍很主動，讓她很有安全感，兩人很快速培養關係，而且他們都是摩羯座！我太厲害，一下找到2個土象星座。」

霍建華眼中的謝盈萱比較內向，為了打破僵局，就主動出手逗她開心，也親眼目睹她崩潰，坦言滿心疼的，於是在殺青後才會傳訊給劉若英：「妳也要謝謝盈萱。」覺得雖然同為摩羯座，但他就不是現場會崩潰的那種人，也認為劉若英找到這樣的女演員很不容易。

劉若英則補充，全劇殺青後，霍建華突然擔心起謝盈萱，碰到北京同事還追問：「樂樂還好嗎？差點要問活著嗎？」霍建華則說，當初以為是客串，深入演之後，也產生一種莫名感覺，殺青後會回想拍攝時的小事情，其實滿難得的，通常長劇會有這種感覺，沒想到這部能找到很不一樣的情感，彼此也變成好朋友，是意外收獲。由於他曾經休息很久，今被問是否會再拍戲，他答：「碰到合適的都會繼續拍，希望有合適的，就可以繼續拍戲給大家看。」