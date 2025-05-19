陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

肖戰 主演，2025年度古裝大戲「藏海傳」已於昨（18）日正式上線，該作不僅於開播前突破900萬預約人數，成為優酷有史以來的預約人數冠軍外，在開播5小時內的熱度更突破8,000，成為2024以來開播首日熱度最高的劇集。

「藏海傳」由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導，攜手肖戰、張婧儀、周奇等演員領銜主演，在最新播出的集數中，藏海（肖戰 飾）因親眼目睹家人被滿門抄斬而踏上復仇之路，藏海的父親蒯鐸由鐘漢良飾演、母親趙上弦則由陳妍希 飾演，兩人在對抗仇敵時表現出的大義凜然和臨危不懼，令粉絲們感動直呼「才第一集我就看哭了」！

而陳妍希也於昨日發文表示很榮幸受邀參演「藏海傳」，並透露10年前的選秀節目「燃燒吧，少年」第一次見到肖戰，當時她身為嘉賓，兩人對戲時，對方給自己的印象是有禮貌的羞澀少年，直到去年拍「藏海傳」再度碰面，她大讚肖戰「已經妥妥的是個沉穩且有爆發力的男演員，且依舊是謙遜有禮的少年」，還透露兩人對完戲後，肖戰還特地傳簡訊感謝陪他完成了一場很重要的戲，令粉絲們更加期待後續的故事發展。