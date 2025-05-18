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邁入30歲急了？ 吳宣儀深夜發文求職：請各位導演看看我…

娛樂新聞組／即時報導
偶像歌手出身的吳宣儀將轉型為專業演員。(取材自微博)
偶像歌手出身的吳宣儀將轉型為專業演員。(取材自微博)

從偶像歌手轉型為演員的大陸女星吳宣儀，這段時間正忙著錄製綜藝「乘風破浪2025」（簡稱「浪姐6」）。日前深夜，她突然在社群平台發文求職，內容寫到，「請各位導演看看我」、「劇本快吻上來」，帖文瞬間在網上炸鍋。

30歲的吳宣儀曾是韓團「宇宙少女」成員，2018年參加偶像女團競演養成類真人秀「創造101」，獲得第二名，加入女子音樂組合「火箭少女101」，在團體合約到期解散之後，仍在娛樂圈發展，並將觸角延伸到演員領域。

2021年，吳宣儀參演的首部電視劇「斗羅大陸」播出，之後，她陸續演過「世界微塵裡」、「五福臨門」、「淮水竹亭」等劇，皆收穫不錯口碑。尤其她在仙俠劇「淮水竹亭」中飾演王權醉一角，曾不用替身連續拍攝27場吊鋼絲戲，相當敬業。

近日正忙著錄製綜藝「浪姐6」的她，突然深夜在社交平台PO文，「在線求職，本人吳宣儀，綜藝藝名吳美麗，是一名勤勤懇懇的唱跳歌手演員。請各位導演看看我，吃苦耐勞，事兒少，我有很多種可能性，劇本本請快吻上來。」

針對她的「求職文」，有網友支持她轉型，也有人質疑她「作秀」、「邁入30歲分水嶺急了」，更有人解讀為「她應該是失業了」、「影視寒冬具象化」。

據悉，吳宣儀目前正處於從偶像歌手轉型為專業演員的關鍵期，她應該是藉此為自己謀求更多的演出機會。

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