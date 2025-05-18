孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷 主演都市劇「蠻好的人生」日前全劇播畢，情節在婚姻職場的雙轉折引發熱烈迴響，相關花絮影片也在網上瘋傳，其中孫儷拍攝殺青戲時，老公鄧超 溫馨探班，為了迎接角色獲獎高光時刻，她特別戴上當年結婚時的耳環，當作獻給角色最深的祝福。

劇中，孫儷飾演保險 業王牌業務，為了打造角色「胡曼黎」精明幹練的形象，不但在開拍前就親自下載保險APP，從行為舉止到穿衣打扮更深入瞭解保險業，劇中一套會積極向上司匯報工作、懂得挖掘潛在客戶的「胡曼黎職場攻獵法則」，更被網友封為「打工人寶典」。

孫儷演過不少職場劇，在「蠻好的人生」中賣保險，她自認和「胡曼黎」最相似的部分是做事的態度與方法、對生活的勇敢和不內耗，永遠保持樂觀、正能量，她笑說，因為太喜歡「胡曼黎」，拍戲過程中，有時下了戲回到家裡，還保持高亢的嗓門，惹得鄧超總提醒她：「你已經演完戲了，情緒可以下來了。」擔心她隔天回劇組拍戲情緒上不去。