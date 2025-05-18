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孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

記者陳慧貞／即時報導
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孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷主演都市劇「蠻好的人生」日前全劇播畢，情節在婚姻職場的雙轉折引發熱烈迴響，相關花絮影片也在網上瘋傳，其中孫儷拍攝殺青戲時，老公鄧超溫馨探班，為了迎接角色獲獎高光時刻，她特別戴上當年結婚時的耳環，當作獻給角色最深的祝福。

劇中，孫儷飾演保險業王牌業務，為了打造角色「胡曼黎」精明幹練的形象，不但在開拍前就親自下載保險APP，從行為舉止到穿衣打扮更深入瞭解保險業，劇中一套會積極向上司匯報工作、懂得挖掘潛在客戶的「胡曼黎職場攻獵法則」，更被網友封為「打工人寶典」。

孫儷演過不少職場劇，在「蠻好的人生」中賣保險，她自認和「胡曼黎」最相似的部分是做事的態度與方法、對生活的勇敢和不內耗，永遠保持樂觀、正能量，她笑說，因為太喜歡「胡曼黎」，拍戲過程中，有時下了戲回到家裡，還保持高亢的嗓門，惹得鄧超總提醒她：「你已經演完戲了，情緒可以下來了。」擔心她隔天回劇組拍戲情緒上不去。

戲裡，孫儷和小11歲的董子健「師徒」生活職場相扶持，還有一幕男方告白戲，全劇36集無吻戲，其實孫儷的作品也少有吻戲，先前在「理想之城」中與趙又廷接吻，還有網友跑到鄧超微博爆料，鄧超還故意發文質問「怎麼不戴口罩」，還有男演員張譯指出之前和孫儷拍「辣媽正傳」時，每回拍親密戲，鄧超就會出現在片場，令男演員既尷尬又緊張，不得不說孫儷、鄧超結婚15年依然恩愛超閃。

孫儷在「蠻好的人生」中飾演縱橫職場20年的保險王牌業務。圖／愛爾達電視提供
孫儷在「蠻好的人生」中飾演縱橫職場20年的保險王牌業務。圖／愛爾達電視提供
孫儷在「蠻好的人生」殺青戲中戴上結婚時的耳環。圖／摘自微博
孫儷在「蠻好的人生」殺青戲中戴上結婚時的耳環。圖／摘自微博

孫儷 鄧超 保險

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