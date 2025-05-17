才被曾志偉罵「把片場當遊樂場」…丁真參演電影 本色演「丁真」

丁真被指花美男的感覺愈來愈重。(取材自微博)

24歲藏族少年丁真珍珠（漢語名：丁真）因「野性與純真並存」的氣質，5年前一夜暴紅，成為家喻戶曉的網紅，並因此進入娛樂圈。近日，多了一個演員身分的丁真，首部參演電影「永不失聯的愛」即將上映，但不少網友並不看好。

積極朝演員之路邁進的丁真，前段時間參加演員藝訓題材真人秀「無限超越班3」，卻因沒有認真備戲，在對戲時頻頻出錯而惹怒導師曾志偉。當時，他短短一句台詞竟NG數十次，惹得導師之一的曾志偉苛責他沒有認真備戲，「把片場當遊樂場」，一度引起關注。

而電影「永不失聯的愛」是丁真首次以「特別主演」身分參演的院線電影，角色名為「丁真珍珠」，可說是本色演出，設定為見證愛情的藏族少年，與其現實形象高度契合。

該片聚焦甘孜藏區風景與青春療癒故事，丁真在片中展現了賽馬、營火舞等民族特色場景，其未經雕琢的表演風格被導演稱為「用真實生命碰撞故事」。編劇饒雪漫也稱，丁真身上有一種「會消失的東西」，還稱「這個少年不懂演戲，但懂『真實』」。

不過，近日跟隨劇組四出宣傳的丁真，被網友發現樣貌和行為舉止與從前判若兩人，不光失去了純樸陽光氣息，連脂粉味都濃厚不少，花美男的感覺愈來愈重。