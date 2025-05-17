我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

「白卡是生命線」華人憂未來看不了病 將出人命

劇情大刪到看不懂…金城武「風林火山」坎城首映口碑翻車？

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「風林火山」導演麥浚龍（右起）、主演古天樂、高圓圓、梁家輝亮相坎城影展首映禮。(新華社)
「風林火山」導演麥浚龍（右起）、主演古天樂、高圓圓、梁家輝亮相坎城影展首映禮。(新華社)

由麥浚龍導演，金城武、劉青雲、古天樂與梁家輝主演的香港電影「風林火山」，壓箱7年之久，近日終於在坎城影展午夜展映單元舉辦世界首映。粉絲本期待金城武能現身，但最後只等到麥浚龍率領高圓圓、古天樂和梁家輝出席。而該片首映後，不少影評可說是一面倒，包括電影節場刊「Screen Daily」以及影評網「letterboxd」都指出電影劇情難以理解。

權威指標「Screen Daily」影評先是肯定電影在畫面呈現上的表現，點出三幕令人難忘的畫面，包括金城武睡在隧道出場一幕，白雪紛飛的銅鑼灣，還有一場堪稱電影史最時尚的葬禮，成功展現電影的美術力量。不過在劇情方面，影評在第一段已點出問題所在，直指故事節奏不連貫、敘事方式又介乎神秘和混亂之間，讓人無法理解。

影評還提到，「感覺像缺少了很多東西，又可能確實是缺少了很多」，直指電影的初剪版長達近7小時（有網傳是６小時），濃縮成2小時後，觀眾得花大量精神才弄得清楚片中的結構和角色，因此忽略了演員的表現，並稱若是一部迷你影集，大家會看得更明白。

另一知名影評網站「Letterboxd」的評價亦相去不遠，不少觀眾表示劇情過於複雜且缺乏連繫令人困惑，甚至有人表示需要閱讀維基百科的劇情簡介，才能明白電影到底在說什麼。

最後，大部分權威影評只給了「風林火山」一、二星評價（最高為五星）。首映禮結束後，全場觀眾僅鼓掌1分鐘，更有人中途離場。

對此，不少網友大嘆，「期望越大，失望越大」、「怪不得雪藏電影這麼久」、「給我看六小時的版本」，但也有人不以為然表示，「每個人看法不同，等親自看完電影再說。」

據悉，「風林火山」斥資4億港幣搭建1：1的銅鑼灣實景及雪景，在2015年開始籌備、2017年開拍，但遲遲未能上映，連負責配樂的坂本龍一都在去年離世。

金城武 坂本龍一 高圓圓

上一則

日女星上戶彩在台灣拍寫真集 夾娃娃機前有可愛日常

下一則

功夫片沒人要看？甄子丹：我不同意 功夫是永恆的

延伸閱讀

坎城直擊／「風林火山」壓軸 梁家輝走紅毯超暖

坎城直擊／「風林火山」壓軸 梁家輝走紅毯超暖
坎城紅毯╱裘莉白色裙裝 呼應「禁裸」低調優雅

坎城紅毯╱裘莉白色裙裝 呼應「禁裸」低調優雅
拍「冰與火之歌」暴紅 克羅埃西亞擔心川普政策毀觀光

拍「冰與火之歌」暴紅 克羅埃西亞擔心川普政策毀觀光
林志玲、蔡淑臻坎城意外相遇 兩人先尖叫3秒

林志玲、蔡淑臻坎城意外相遇 兩人先尖叫3秒

熱門新聞

S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

2025-05-11 21:30
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

「難哄」男女主角爆密戀 白敬亭扯出三角戀？

2025-05-10 07:00
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33

超人氣

更多 >
4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃
汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」

汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」