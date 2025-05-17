劇情大刪到看不懂…金城武「風林火山」坎城首映口碑翻車？

「風林火山」導演麥浚龍（右起）、主演古天樂、高圓圓、梁家輝亮相坎城影展首映禮。(新華社)

由麥浚龍導演，金城武 、劉青雲、古天樂與梁家輝主演的香港電影「風林火山」，壓箱7年之久，近日終於在坎城影展午夜展映單元舉辦世界首映。粉絲本期待金城武能現身，但最後只等到麥浚龍率領高圓圓 、古天樂和梁家輝出席。而該片首映後，不少影評可說是一面倒，包括電影節場刊「Screen Daily」以及影評網「letterboxd」都指出電影劇情難以理解。

權威指標「Screen Daily」影評先是肯定電影在畫面呈現上的表現，點出三幕令人難忘的畫面，包括金城武睡在隧道出場一幕，白雪紛飛的銅鑼灣，還有一場堪稱電影史最時尚的葬禮，成功展現電影的美術力量。不過在劇情方面，影評在第一段已點出問題所在，直指故事節奏不連貫、敘事方式又介乎神秘和混亂之間，讓人無法理解。

影評還提到，「感覺像缺少了很多東西，又可能確實是缺少了很多」，直指電影的初剪版長達近7小時（有網傳是６小時），濃縮成2小時後，觀眾得花大量精神才弄得清楚片中的結構和角色，因此忽略了演員的表現，並稱若是一部迷你影集，大家會看得更明白。

另一知名影評網站「Letterboxd」的評價亦相去不遠，不少觀眾表示劇情過於複雜且缺乏連繫令人困惑，甚至有人表示需要閱讀維基百科的劇情簡介，才能明白電影到底在說什麼。

最後，大部分權威影評只給了「風林火山」一、二星評價（最高為五星）。首映禮結束後，全場觀眾僅鼓掌1分鐘，更有人中途離場。

對此，不少網友大嘆，「期望越大，失望越大」、「怪不得雪藏電影這麼久」、「給我看六小時的版本」，但也有人不以為然表示，「每個人看法不同，等親自看完電影再說。」

據悉，「風林火山」斥資4億港幣搭建1：1的銅鑼灣實景及雪景，在2015年開始籌備、2017年開拍，但遲遲未能上映，連負責配樂的坂本龍一 都在去年離世。