坎城直擊／「風林火山」壓軸播映 梁家輝走紅毯超暖

梁家輝（左起）高圓圓、古天樂、導演麥浚龍登坎城影展紅毯。（歐新社）

第78屆坎城影展 迎來開幕後首個周五，本屆入圍「午夜單元」的香港 片「風林火山」壓軸播映，電影結束已深夜兩點多，除了導演麥浚龍外，演員高圓圓 、古天樂、梁家輝都親赴現場。

高圓圓（左）勾著梁家輝。（新華社）

古天樂去年因「九龍城寨之圍城」到過坎城，已熟門熟路，高圓圓2005年曾以王小帥的「青紅」來過坎城影展，如今20年過去，當年的清純少女現也已亭亭玉立。「風林火山」紅毯現場，梁家輝非常貼心周到，見到高圓圓禮服裙擺不便，時不時地彎下腰替高圓圓整理裙擺，紳士風範也成為紅毯亮點。

「風林火山」全片充滿特效，片中整個香港都在下雪，動畫感十足。值得一提的是，由於該片2017年就拍攝完成，至今已年過8載，因此主演劉青雲、金城武、古天樂等人，在片中都明顯比現在年輕不少。

影片來源：YouTube@THE OFFICIAL JUNO MAK 麥浚龍

奧斯卡 影后艾瑪史東也為新片「艾丁頓」（暫譯，Eddington）赴坎城首映。「艾丁頓」為曾執導過「仲夏魘」及「寶可噩夢」的鬼才導演亞瑞阿斯特新的全新作品。故事背景設定於2020年5月，新冠疫情 蔓延時期，以一個警長與市長間爭執「戴不戴口罩」為源頭，延伸出一連串荒謬殺戮，同時討論美國槍械的氾濫，以及所謂的司法爭議是否真的存在。

U2主唱「BONO」的自傳式紀錄片「BONO：臣服之旅」當天也於坎城首映，片中講述自己生平，以及對母親的思念和尊敬，甚至還有演唱會片段。全片以黑白呈現，但片尾一段歌劇鏡頭，瞬間化為彩色視覺令人嘆為觀止，餘韻留存。

奧斯卡影帝西恩潘特別親臨「BONO：臣服之旅」首映，邀請了7個烏克蘭士兵著軍裝出席，有人裝著義肢、有人因戰爭成了獨眼龍，臉上毫無笑容。戰士進場時全場觀眾起立鼓掌歡迎，但遍體鱗傷的士兵，與現場光鮮亮麗的與會嘉賓，形成了兩個世界，彷彿天堂與地獄的人間浮世繪。