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一票藝人逃兵 韓血統畢書盡在台從軍：當兵是義務

記者梅衍儂／即時報導
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畢書盡今天原本要唱歌，不過前一天扁桃腺發炎，演出臨時喊卡。記者王聰賢／攝影
畢書盡今天原本要唱歌，不過前一天扁桃腺發炎，演出臨時喊卡。記者王聰賢／攝影

台灣藝人逃兵餘波盪漾，引發全台熱議，陳大天、陳零九、威廉等9位藝人接連丟工作。相較於這些男星聞兵色變，有南韓血統的畢書盡取得台灣身分後於2011年入伍，17日他出席活動談及此事表示：「當兵就是義務。」

畢書盡和男團ARKis出席hito流行音樂獎頒獎典禮搶票會，他父親是華僑、母親是南韓人，當年他毅然入籍台灣，在事業上升之時，一收到兵單隨即從軍，談到難忘的軍旅生活，他表示：「我真的感謝當兵時交到好學長、好學弟。」他也笑說當兵時就跟大家一樣，不會因為自己是藝人而有差別待遇。

畢書盡今天原要現場演出，卻因扁桃腺發炎緊急喊卡，他無奈說前一晚幾乎沒聲音，只好打針治療，好在今天還可以說話，猜想可能是被女兒傳染。

男團ARKis隊長Alex以及禾雁凱已經服完兵役，2人都是4個月的陸軍，Alex笑說是很難忘的回憶，希望大家去體驗看看；禾雁凱則難忘被蚊子咬的日子，「我本來當兵很怕，想說真的要剃光頭了嗎，當完之後覺得蠻值得體驗的」。另外Jun已屆服兵役年紀，他笑說因為延畢還沒能入伍，「我收到兵單會馬上去，也會努力讓學分趕快過，當兵是義務，必須要完成」。

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