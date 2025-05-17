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汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」

記者李姿瑩／即時報導
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張蘭換穿華服送上祝福。圖/摘自微博
張蘭換穿華服送上祝福。圖/摘自微博

汪小菲17日在北京舉辦婚禮，盛大迎娶Mandy馬筱梅。他們雖是二婚，但砸下重金舉辦豪奢婚宴，婚紗照分別拍攝中西式2款，再加上婚禮時所穿的中式秀禾服與西式禮服，氣派的排場立刻引發「斥資天價」的推測。

汪小菲和馬筱梅公開宴客。圖/摘自微博
汪小菲和馬筱梅公開宴客。圖/摘自微博

Mandy外貌出眾，合身的禮服將她身材優勢顯露無遺。Mandy的媽媽和媒人李進良也都特地從台灣飛到中國，一起見證汪小菲和Mandy完成人生大事。張蘭則是穿著一身大紅洋裝提前錄影在網路上公開祝福，期盼婚禮成為全家涅槃重生的起點。而張蘭提到「雙喜臨門」，也引發Mandy可能已經懷孕的聯想。

相較於汪小菲和Mandy的高調婚宴受到眾人吹捧，在台灣的徐家人還在失去大S的傷痛中走不出來。S媽昨天發文向自己喊話要振作，把小S具俊曄拉出傷心低谷，她也提到「前女婿要結婚了」，「希望他們婚後能夠愛我的孫孫，熙媛用命生的孩子。可憐的孩子，沒了媽媽，沒經他們同意，近在咫尺我卻不能看，什麼世界什麼法律」。

有網友直接留言詢問：「聽說您要爭遺產，不是真的吧？」S媽針對網友疑問也正面回應：「我都七十幾了跟家人爭什麼、我還想有什麼留給她（他）們、最後決定要留（愛）給她們。」

汪小菲 張蘭 大S 具俊曄 小S

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