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安潔莉娜裘莉相隔14年重返坎城紅毯 低調優雅無裸露

記者闕志儒／即時報導
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安潔莉娜裘莉。(路透)
安潔莉娜裘莉。(路透)

相隔14年，好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）重返坎城影展紅毯，為新片《愛丁頓》首映會助陣。再度現身坎城，她選擇身穿鍾愛品牌 Brunello Cucinelli 2025年秋季系列禮服，以一襲奶油白無肩裙裝優雅登場。這套禮服質地細緻，延續她一貫的「靜奢」品味，呼應本屆影展「低調優雅、無裸露」的著裝新規。

裘莉此次由造型顧問 Ilya Vanzato 操刀造型，她一頭亮金髮側分披肩，搭配Chopard 單墜項鍊與 Ingiliz 高跟鞋，指尖塗上酒紅色指甲油，再配上Tom Ford彩妝，細節處處展現從容與氣場。她與主演佩德羅·帕斯卡（Pedro Pascal）、瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、奧斯汀·巴特勒（Austin Butler）與艾瑪·史東（Emma Stone）一同踏上紅毯，焦點卻很難離開她身上。

裘莉上一次參加坎城影展已是2011年，當時是為支持前夫布萊德·彼特主演的《生命樹》。今年，她不僅以演員與時尚指標之姿回歸，更獲封第78屆坎城影展的「影展教母」（Godmother），將親自頒發第25屆蕭邦獎（Trophée Chopard）予兩位新星瑪莉·柯倫（Marie Colomb）與芬恩·班奈特（Finn Bennett），裘莉表示：「很榮幸能擔任教母，這是一個難得的機會，向年輕藝術家及他們的傑出作品致敬。」

安潔莉娜裘莉。(路透社)
安潔莉娜裘莉。(路透社)

裘莉 坎城影展 好萊塢

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