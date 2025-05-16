秦漢支持瓊瑤翩然離世有原因 他也願意「主動再見」
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秦漢睽違24年回歸台劇，演出「忘了我記得」。他日前接受台視「台灣名人堂」，分享和劉若英、謝盈萱合作的心情，也吐露自己的生命觀，不排斥主動告別世界。
「忘了我記得」由劉若英首度擔任編導，秦漢與劉若英因戲劇合作結緣，提起接演契機，秦漢表示沒有看過劇本就點頭答應，坦言：「我相信劉若英是懂戲的，應該不會差的。」秦漢這次嘗試用「不演」的方式詮釋角色，忘記自己是個演員，力求自然呈現。
秦漢透露拍攝過程中偶爾演得太誇張時，劉若英會非常直接的到他面前點出問題，秦漢笑說：「會被她震一下，竟然有人這樣跟我說話。」
能夠和謝盈萱飾演父女也是秦漢接下這部戲的原因之一，秦漢和謝盈萱原本並不認識，但為了讓自己沉浸在劇中的情境，在拍戲過程中只與謝盈萱互動，與導演和工作人員刻意保持距離。
談及飾演年邁且罹病的爸爸，秦漢本來很排斥「又老又生病」的可憐角色，這次放下抗拒拍攝，反而有不同感受，「我沒有看過人家拍醫院拍得這麼好的，這是大實話」。
當被問及是否會擔心像劇中角色一樣遺忘過往，秦漢坦然表示隨著年紀增長，確實會思索這些生命課題，但這是人生很自然的進程，人生終將走到告別那一步。他不避諱說出內心想法：「如果只能活得像一個沒有意思的人，我可能會選擇主動再見。」
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