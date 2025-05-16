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劃過天際的流星…倫敦粉絲募款 設紀念椅緬懷大S

記者闕志儒／即時報導
粉絲發起紀念大S籌募活動。圖／摘自www.gofundme.com
粉絲發起紀念大S籌募活動。圖／摘自www.gofundme.com

「一顆劃過天際的流星，將她的優雅、勇氣與溫柔，化作永恆的光芒，照亮我們每一個人。（A shooting star who turned her grace, courage, and kindness into eternal light for us all.）」—— 徐熙媛大S春節期間於日本旅遊途中逝世，令外界震驚且不捨，來自英國的粉絲自發性發起紀念大S籌募活動，將於倫敦市中心的卡文迪什廣場花園（Cavendish Square Gardens）設立紀念長椅，作為永久的思念與敬意。

據籌募平台GoFundMe內容，此籌資紀念計劃由6位旅英志願者組成，於5月9日正式發起，短短8天已募得1,625英鎊（約2156美元），包含長椅、銘牌、安裝及10年維護費用，並由英國西敏市政府（Westminster City Council）全程協助，發起者也特別感謝方大同倫敦紀念椅團隊提供經驗分享，讓紀念大S的籌募計劃能順利完成。

據悉，紀念長椅與銘牌預計於8至12周內完成安裝，成為延續、紀念大S精神的一部分。而發起人也感性表示：「未來若你也曾被熙媛感動，歡迎在這張長椅前，舉杯香檳，向她勇敢又善良的一生致敬。」

大S 徐熙媛 春節

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