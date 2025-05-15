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「赴山海」太邪門？ 女星「為戲破相」遭換角 武僧被催進組車禍亡

娛樂新聞組／即時報導
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網紅武僧延珩車禍不幸死亡。(取材自微博)
網紅武僧延珩車禍不幸死亡。(取材自微博)

由大陸人氣男星成毅主演的電視劇「赴山海」原傳定檔5月播出，沒想到開播前夕爆出女二李凱馨辱華言論醜聞，引起軒然大波。該劇近日又被爆出換掉因武術訓練受傷的女演員、催促網紅武僧進組致車禍身亡的黑料，引起網友議論紛紛。

據了解，「赴山海」女二原先並不是李凱馨，而是黃日瑩，但黃日瑩在拍攝「赴山海」期間因武術訓練意外受傷，臉部縫了七針。儘管她積極治療並表態「不影響工作」，但劇組在未充分溝通的情況下，以「耽誤進度」為由直接換人，由李凱馨頂替。

對此，有網友不滿表示，劇組未對受傷演員提供足夠賠償或道歉，反而急於換人，被批評「以大欺小」、「太現實」。

不只如此，另外一位在劇中飾演「秋風」的21歲網紅武僧延珩，去年在國外完成公益活動後，一回來就被劇組催促開工，沒想到在赴橫店的高速公路上發生車禍，不幸死亡。據悉，延珩是少林寺第34代武僧，他因為帥氣外型，以其深厚的武術功底，在社群媒體上暴紅，被譽為「最帥少林武僧」。

針對劇組接二連三出事，不少網友表示「實在太邪門」、「運氣不好」。

據悉，李凱馨被爆出以輕蔑口吻談論在中國拍戲的經歷，並使用侮辱性詞彙形容中國人的錄音內容曝光後，她已遭官媒大動作撤下所有與「赴山海」相關報導，甚至有消息指出，若不以AI換臉技術刪除她的畫面，該劇將難以上架主流平台。

黃日瑩在拍攝「赴山海」期間因武術訓練意外受傷。(取材自微博)
黃日瑩在拍攝「赴山海」期間因武術訓練意外受傷。(取材自微博)

社群媒體 AI

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