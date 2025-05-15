又「秒變臉」…劉愷威父親不讓記者問到楊冪 網重提「夜光劇本」

楊冪離婚後不只一次被拍到赴港看女兒。(取材自微博)

港星劉愷威的父親劉丹近日受訪時，透露孫女「小糯米」在母親節 前夕為奶奶準備驚喜，但當被問到「小糯米是否向媽媽楊冪 送祝福」時，他突然表情嚴肅回應，「不要問這些好嗎」，秒變臉態度引發網友熱議。但也有人重提劉愷威和女星王鷗2016年的「夜光劇本」事件，問劉丹「那改問這件事可以嗎」。

其實，這不是劉丹第一次因為聽到楊冪秒秒變臉了。自從2018年劉愷威與楊冪離婚後，劉丹多次在訪談中以「不知道」、「未見過」回應楊冪探視女兒的問題，並強調「小糯米有手機可自行聯絡母親」。但據網友曝料顯示，楊冪不只一次被拍到赴港看女兒。

劉丹此舉被不少網友解讀為「有意淡化楊冪的母親角色」，甚至暗示母女關係疏遠，更有人吐槽劉丹，「又來利用小糯米蹭熱度了」。但也有網友認為楊冪確實沒有扮演好母親角色，指她事業心過重，未能陪伴「小糯米」成長。

不過，劉丹不讓記者問楊冪相關問題，讓不少網友想起「夜光劇本」事件，甚至質問劉丹，「那問『夜光劇本』可以嗎？」