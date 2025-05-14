坎城影展禁裸體走紅毯 她們「擦邊球」闖關

法國女星費德莉綺·貝爾(Frederique Bel)則是超級深V開到肚臍，腰部又挖空，一雙長腿任人看，疑似有違規的嫌疑。(美聯社)

2025年第78屆坎城影展 （Cannes Film Festival）於開幕前夕正式頒布了「禁裸令」，明確禁止過度裸露、透視裝、過於誇張的大型禮服和大面積裸背、貼身剪裁等設計進入紅毯及影展場地。這一規定旨在維護活動的儀式感與秩序，同時回應近年紅毯上裸露風潮過盛的現象。

●主要著裝規定：

1 禁止過度裸露與透視設計（no naked dressing）

2 禁止過於誇張、裙襬過長或拖地的大型禮服（no big gowns）

3 禁止大面積剪裁裸背與貼身剪裁設計

4 男性需穿正式西裝，女性需穿晚禮服與高跟鞋

●影星實際穿著情況

1雖然規定嚴格，首日紅毯上仍有影星以巧妙設計「擦邊球」：

2 Bella Hadid：穿著Saint Laurent訂製黑色長禮服，正面為高雅窄身設計，側面高衩直逼恥骨並延伸至後背，側面挖空。雖然性感搶眼，但未明顯違反新規，因規定未明文禁止高衩。

3 Juliette Binoche：選擇法國設計師品牌Jacquemus的鵝黃色褲裝，以及Dior高級訂製禮服，展現優雅端莊。

4 Halle Berry：穿著Jacquemus設計的黑白禮服及Chanel經典毛呢套裝，並透露因新規調整造型，轉向更保守、經典風格。

5 Eva Longoria、Julia Garner、Irina Shayk：分別選穿Tamara Ralph Couture、Gucci、Armani Privé禮服，造型雖華麗但多數避免過度裸露與浮誇裙襬。

6 Leonardo DiCaprio：以Celine西裝亮相，男性嘉賓普遍遵循正式西裝規定。

●業界與時尚圈反應：

許多造型師與時尚品牌對臨時禁令感到措手不及，部分品牌甚至認為紅毯曝光機會受損，臨時調整造型造成極大壓力。

雖然官方規定收緊，但部分明星仍以創意設計在規則邊緣展現個人特色，紅毯依然不乏話題造型。

●爭議與討論

有評論指出，紅毯禁止裸露但影廳內電影畫面卻常見裸露，形成雙重標準，反映文化保守主義回潮與對女性身體的規範加強。

坎城影展2025年起對紅毯著裝加強管控，明確禁止裸露與過度誇張設計，影星們多以優雅、經典、保守路線應對，但部分人仍以巧思突破限制，紅毯依然不乏亮點。新規引發時尚圈與公眾熱議，成為本屆影展一大話題。