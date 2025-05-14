許瑋甯背影「厚一層」？不回應孕事 用照片說話
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40歲許瑋甯2021年底跟邱澤登記結婚，跟所有女明星一樣肚皮備受關注，如今雖爆出已懷孕4個月喜訊，但夫妻倆始終未正面回應，反倒由好友陳美鳳間接證實。邱澤照常神隱，許瑋甯則用照片說話，讓大家看圖寫作。
許瑋甯今凌晨分享孕婦背影照，背、腰、臀厚了一層，散發母親光芒，但也有人覺得「看不出來」；而她近期分享的美照，只要是放在腹部，就被形容是遮小腹，總之隨大家各自想像。
陳美鳳日前出席活動，聽聞許瑋甯懷孕，她笑說：「很替她高興啊，2人的顏值，很多人都期待他們的第一個小朋友，兩位的媽媽也一定很開心。」台灣習俗有懷孕未滿3個月不能公開的禁忌，陳美鳳說：「既然大家都知道，我們就恭喜，邱仔（指邱澤，台語）一定超開心。」
許瑋甯身形纖瘦，日前現身時尚品牌開幕活動，穿著寬鬆針織洋裝，巧妙遮住孕肚。陳美鳳4月底到日本青森出外景，在此之前和邱澤、許瑋甯夫妻聚餐，被問當時就知道許瑋甯有喜？她說：「應該吧，我也不清楚，她（許瑋甯）一直維持得很好，蓋肚（台語）看不出來，可能4、5個月比較明顯，我們替她開心。希望多生一點。」陳美鳳與夫妻倆的兩位媽媽都熟識，較常與邱媽媽透過通訊軟體聊天，被問如何得知好消息？陳美鳳似察覺自己說多了，表示看新聞才知喜訊。
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