金曲36／詹雅雯平江蕙紀錄 受病魔折磨爆驚人之語

詹雅雯入圍9次金曲歌后，打平江蕙、黃乙玲的提名記錄。圖／寬宏藝術提供

「金曲歌后」詹雅雯近年多病纏身，仍堅持投身公益，今年以「演一首歌」專輯入圍金曲獎最佳華語女歌手獎，她坦言身體被病魔影響，唱歌相當吃力且痛苦，「自己對金曲獎沒奢求，所以這麼多年從沒想要再報金曲獎，對於我來說，現在很多事就隨緣就好」。

她受帕金森氏症以及無法自行分泌口水的罕病所苦，也因腦動脈瘤開刀，身體的折磨讓她連正常生活都很費力，「更別提唱歌了，這幾年唱歌讓我很挫折，因為身體體力不行，但是若有任何的靈感來了，接觸的個案故事有感觸了，還是忍不住就會寫了幾首歌，低調出專輯在網路上流唱而已，對歌迷一個交代」。

她說：「詩人的工作，就是讓人生的苦難，都變成一首演唱詩歌。」想藉由專輯中的旋律與文字，交織歲月的情感，讓每一位聽眾都能從歌聲中找到自己的故事，加上被去年的特別貢獻獎得主劉清池鼓勵，提醒她「音樂不是評分水準高低，而是一種價值，妳35年唱過了多少？影響了多少人？這些就是價值」，讓她決定出片並報名金曲獎，她說：「就算是最後一張專輯了，也沒什麼遺憾，謝謝大家以及評審肯定。」

入圍9次的她打平江蕙、黃乙玲的入圍紀錄，而16次的秀蘭瑪雅則是入圍紀錄保持人，江蕙後期想給新人機會不再報名金曲獎，仍以5座金曲歌后紀錄領先群「雌」。