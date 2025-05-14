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五月天拋震撼彈…第10張專輯要來了 憾吐失約內幕

記者林士傑／即時報導
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五月天費盡心思打造「回到那一天」25周年巡演的繽紛效果。圖／相信音樂提供
五月天費盡心思打造「回到那一天」25周年巡演的繽紛效果。圖／相信音樂提供

五月天上周空降香港實踐「五月之約」，站上全新的啟德主場館連唱4場，昨晚最終場離情依依，阿信表示考量後續工作安排，透露「明年會不會有五月之約不確定」，讓觀眾悲喜交加，心情相當複雜。

五月之約的最後一天，也象徵著另一個新的起點，阿信說：「老實說，明年會不會有五月之約不確定，5525演唱會結束後，五月天要來準備第10張專輯，我先說如果明年再回來，也不會是帶著新專輯回來，如果明年不回來，請大家在原地等待我們。」他們希望大家可以一起合唱「任性」，要把收集來的歌聲當成信物，每當想起歌迷，就能透過大合唱重溫歌迷的擁抱。

不只歌迷心生不捨，冠佑也捨不得地說：「每次回到香港聽到那二個字（靚仔），就很溫暖，離開就不會有人這樣叫五月天，第一次來香港辦演唱會就許願往後每年都要加一場，現在再許一個願，明年來香港能再多加1場演唱會，能待更久時間更大家相聚。」瑪莎在香港狂嗑甜品，接著要展開減肥計畫「身為中年人悲哀」，雖然喊著減肥，但他抱怨沒吃到阿信請歌迷吃的牛肉，笑說：「我有時光機最想回到那一天！」

而他們回想起與香港的那一天，回味「時光機」專輯封面，阿信透露：「這張封面是在香港拍攝的，也不知為什麼背景是合成的，但這張照片記錄了我們5個在香港的樣貌。」他好奇問說回到第一年只能容納20人的香港酒吧，台下觀眾是否會來同歡，瑪莎笑回：「當然會，因為票很便宜，當天還買得到。」

五月天接下來仍投入於「回到那一天」25周年巡演，23日起在杭州奧體中心體育場舉辦5場，6月則有哈爾濱站、台北大巨蛋站，7月25日會空降中國北京鳥巢，一連舉辦12場。

五月天跟香港的「五月之約」恐因專輯失約。圖／相信音樂提供
五月天跟香港的「五月之約」恐因專輯失約。圖／相信音樂提供
五月天怪獸(前排左起)、阿信、石頭走下舞台，冠佑(後排左)、瑪莎留在主舞台。圖／...
五月天怪獸(前排左起)、阿信、石頭走下舞台，冠佑(後排左)、瑪莎留在主舞台。圖／相信音樂提供

香港 五月天

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