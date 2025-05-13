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上映5天才一個人觀影？ 「沐浴之友」38元人幣票房成「年度最慘」

娛樂新聞組／即時報導
由秦宇自導自演的「沐浴之友」堪稱年度最慘電影。(取材自微博)
由秦宇自導自演的「沐浴之友」堪稱年度最慘電影。(取材自微博)

熱鬧滾滾的五一檔期過後，大陸電影市場又迎來近10部新片上映，不過票房普遍慘澹，其中一部「沐浴之友」是「慘中之慘」，上映五天來只有一人觀影，票房為38元人民幣，堪稱年度最慘電影。

由秦宇自導自演的「沐浴之友」，講述溫泉行銷顧問周明輝透過自身努力，最終帶動了銷售業績，不光溫泉的經營越來越好，周明輝也希望大家來溫泉遊玩，能夠找到屬於自己的快樂與幸福。其他演員還包括周爽麗、大慶等，知名度都不高。

有網友表示，「沐浴之友」題材沒有任何吸引力，劇情也很老套又平淡，加上劇組沒做任何宣傳，很多人甚至不知道有這部電影。因此該片上映後，五天來只有一人觀影，總票房為38元。有網友打趣，這僅有的一名觀眾，說不定是導演本人。

其實，由導演秦宇自掏腰包500萬拍攝的「沐浴之友」早在2021年就拍攝完成，但由於種種原因被雪藏了4年。秦宇曾說，拍攝該片時天氣炎熱，但全體工作人員始終堅守崗位。

據悉，曾被看作年度最慘影片的「雲上法官」，如今總票房已經達到了5.8萬人民幣。

今年3月6日上映的「雲上法官」是一部主旋律電影，上映之初就只有一人觀影，37元總票房維持了很長一段時間。後有人在網上發布影片表示自己就是那「唯一的觀眾」，迅速引發觀眾好奇，順勢帶動觀影人潮，如今，已有近1600位觀眾前往影院，累計票房也大漲到了3.3萬人民幣。

「沐浴之友」於是接替「雲上法官」，成為今年以來票房最少的電影，可謂「沒有最慘，只有更慘」，相關話題引起熱議。

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