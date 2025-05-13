港男星爆在台喝紅豆湯斷片 二度遭性侵…瘋狂失禁滿身傷

王喜驚爆自己遭二度迷姦。圖／摘自IG

57歲的香港 男星王喜，數年前從英國移居台灣後，經常在個人社群平台分享生活點滴。沒想到近日他無預警分享影片，詳述自己兩次遭到「迷姦」的經歷，更公開自己身上的多處傷痕。

王喜指出，自己於去年的7月15日第一次遭迷姦，當時他在朋友家中，清晨醒來後發現，自己趴著被人從後方壓制，感覺快要窒息，現場一片漆黑，隨即再度斷片。再醒來時跌落床下，身上多處疼痛。

但走出房門後，屋主友人僅身穿內褲，並且若無其事地在玩手機，隨後友人送他至高鐵站。回到家中後王喜雖拍下身上多處傷痕，但由於不信任警方辦事，因此並未即時報警處理。

而第二次遭迷姦發生在同年的12月10日凌晨，他當時去兩位友人家中聚會，對方煮了紅豆湯作為宵夜，沒想到他吃完後隨即斷片，再有意識時，感覺自己趴著遭多人壓制，「我不知道有多少人，但起碼聽到這兩個男人的聲音，叫我不要動」，隨後王喜再度斷片。

再次清醒時已是清晨，王喜透露，自己當時全裸躺在床上，臀部有糞便及白色異物，當下王喜才驚覺自己「失禁」，且身上有多處瘀傷，兩個膝蓋都發黑，而一旁的兩個友人卻神色自若地在玩手機。他當下僅向友人致歉表示：「抱歉弄髒了你的床！」並表示會賠償後離開。