我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不親赴土耳其？川普派魯比歐出席俄烏談判

沙國大單推動Nvidia上揚 史指收復今年所有跌幅

港男星爆在台喝紅豆湯斷片 二度遭性侵…瘋狂失禁滿身傷

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王喜驚爆自己遭二度迷姦。圖／摘自IG
王喜驚爆自己遭二度迷姦。圖／摘自IG

57歲的香港男星王喜，數年前從英國移居台灣後，經常在個人社群平台分享生活點滴。沒想到近日他無預警分享影片，詳述自己兩次遭到「迷姦」的經歷，更公開自己身上的多處傷痕。

王喜指出，自己於去年的7月15日第一次遭迷姦，當時他在朋友家中，清晨醒來後發現，自己趴著被人從後方壓制，感覺快要窒息，現場一片漆黑，隨即再度斷片。再醒來時跌落床下，身上多處疼痛。

但走出房門後，屋主友人僅身穿內褲，並且若無其事地在玩手機，隨後友人送他至高鐵站。回到家中後王喜雖拍下身上多處傷痕，但由於不信任警方辦事，因此並未即時報警處理。

而第二次遭迷姦發生在同年的12月10日凌晨，他當時去兩位友人家中聚會，對方煮了紅豆湯作為宵夜，沒想到他吃完後隨即斷片，再有意識時，感覺自己趴著遭多人壓制，「我不知道有多少人，但起碼聽到這兩個男人的聲音，叫我不要動」，隨後王喜再度斷片。

再次清醒時已是清晨，王喜透露，自己當時全裸躺在床上，臀部有糞便及白色異物，當下王喜才驚覺自己「失禁」，且身上有多處瘀傷，兩個膝蓋都發黑，而一旁的兩個友人卻神色自若地在玩手機。他當下僅向友人致歉表示：「抱歉弄髒了你的床！」並表示會賠償後離開。

事後，王喜到醫院就醫，其後被診斷出患有橫紋肌溶解症，他認為事件始於遭友人性侵，而且醫護沒有盡力治療，導致他其後出現急性腎衰竭的症狀。最後他也指出，自己會將受害經歷公諸於世，是希望喚起公眾對性暴力、男受害者及台灣司法制度的關注。

王喜秀出自己身上的傷痕。圖／摘自YT
王喜秀出自己身上的傷痕。圖／摘自YT

香港

上一則

金曲新人消失12年露面 向林俊傑下跪驚呆全場

下一則

左撇子女孩前進坎城 導演：台灣電影情感內斂打動歐洲觀眾

延伸閱讀

「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄性侵罪成 緩刑18個月

「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄性侵罪成 緩刑18個月
南加獲獎越南裔教師性侵小學生 重判30年

南加獲獎越南裔教師性侵小學生 重判30年
南加越南裔獲獎教師性侵小學生 獲刑30年不得假釋

南加越南裔獲獎教師性侵小學生 獲刑30年不得假釋
史摩基羅賓遜涉性侵、人身攻擊 4女求償5000萬

史摩基羅賓遜涉性侵、人身攻擊 4女求償5000萬

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女

郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女