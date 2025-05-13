梁修身認了是失敗父親 人生頓悟：把別人還給別人

梁修身因電影「搜查瑠公圳」接受專訪。記者沈昱嘉／攝影

現年77歲的梁修身，過往經常演出國民英雄，此次在「搜查瑠公圳」中飾演反派，他笑說自己身邊到處都是這樣的人，隨時都能觀察到自己想要的型態。已是爺爺的他，坦言自己過去不了解兒子，自嘲是個「失敗的爸爸」，但現今已頓悟！

梁修身坦言，過去只在乎兒子們有沒有吃飽穿暖，從來不會去了解他們的興趣，也不曾用細微的角度關心過兒子。甚至某天半夜看見梁正群在準備英文演講，才得知兒子最有興趣的是英文。直到梁正群於2020年出版書籍「修身與我，有時還有小牛」後，自己讀完才意識到過去是個嘮叨的父親。

也因此梁修身從此頓悟，他坦言自己現在的人生思維是「把自己還給自己，把別人還給別人」，雖然是自己的兒子，但同時他也是別人，「把他（兒子）還給他（自己），讓他更自由自在」，梁修身笑說：「我現在睡前忘記一切，醒來展望未來！」

另一個兒子梁赫群，在螢光幕前幽默風趣，梁修身透露，過去並不知道兒子是這樣的個性，只知道他貪玩、不負責任，兩人的互動只會聽到梁赫群回「是」、「好」，直到梁赫群成家立業，某天見到對方抱著孫子呵護至極，才驚覺過去貪玩的兒子，已是個成熟的大人，「他結婚以後開始有了責任感，有事沒事就抱著兒子，我從來沒看到他這樣，想說以前我都沒有這樣抱他」。