我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／今日你應知道5件事

沙國王儲承諾投資美6000億 川普：湊成整數1兆吧

梁修身認了是失敗父親 人生頓悟：把別人還給別人

記者廖福生／專訪
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁修身因電影「搜查瑠公圳」接受專訪。記者沈昱嘉／攝影
梁修身因電影「搜查瑠公圳」接受專訪。記者沈昱嘉／攝影

現年77歲的梁修身，過往經常演出國民英雄，此次在「搜查瑠公圳」中飾演反派，他笑說自己身邊到處都是這樣的人，隨時都能觀察到自己想要的型態。已是爺爺的他，坦言自己過去不了解兒子，自嘲是個「失敗的爸爸」，但現今已頓悟！

梁修身坦言，過去只在乎兒子們有沒有吃飽穿暖，從來不會去了解他們的興趣，也不曾用細微的角度關心過兒子。甚至某天半夜看見梁正群在準備英文演講，才得知兒子最有興趣的是英文。直到梁正群於2020年出版書籍「修身與我，有時還有小牛」後，自己讀完才意識到過去是個嘮叨的父親。

也因此梁修身從此頓悟，他坦言自己現在的人生思維是「把自己還給自己，把別人還給別人」，雖然是自己的兒子，但同時他也是別人，「把他（兒子）還給他（自己），讓他更自由自在」，梁修身笑說：「我現在睡前忘記一切，醒來展望未來！」

另一個兒子梁赫群，在螢光幕前幽默風趣，梁修身透露，過去並不知道兒子是這樣的個性，只知道他貪玩、不負責任，兩人的互動只會聽到梁赫群回「是」、「好」，直到梁赫群成家立業，某天見到對方抱著孫子呵護至極，才驚覺過去貪玩的兒子，已是個成熟的大人，「他結婚以後開始有了責任感，有事沒事就抱著兒子，我從來沒看到他這樣，想說以前我都沒有這樣抱他」。

上一則

「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄性侵罪成 緩刑18個月

延伸閱讀

小S下半年復出…「不熙娣」官方預告她將「滿血復活」

小S下半年復出…「不熙娣」官方預告她將「滿血復活」
喪姊太痛…小S恢復狀況「不如預期」 今年恐復出無望

喪姊太痛…小S恢復狀況「不如預期」 今年恐復出無望
演藝圈「股王」姚淳耀回憶窮日子 自爆為省錢種豆芽菜吃

演藝圈「股王」姚淳耀回憶窮日子 自爆為省錢種豆芽菜吃
曾被封「趙薇接班人」…黃奕婚變陷低潮 演反派翻紅

曾被封「趙薇接班人」…黃奕婚變陷低潮 演反派翻紅

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
S媽(前右二)在兒孫陪伴下度過母親節，具俊曄(後右一)瘦到判若兩人。(圖/摘自臉書)

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

2025-05-11 11:21
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
孫儷很疼愛女兒小花，在女兒面前變成小粉絲。（取材自微博）

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

2025-05-12 18:13

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則
美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮
南加慘烈車禍4人喪生 其中3人為兄弟姊妹 最小僅10歲

南加慘烈車禍4人喪生 其中3人為兄弟姊妹 最小僅10歲