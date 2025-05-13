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「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄性侵罪成 緩刑18個月

中央社巴黎13日綜合外電報導
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法國知名演員傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）被控2021年在片場性侵2名女性的罪名成立，並判處他18個月緩刑。（美聯社）
法國知名演員傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）被控2021年在片場性侵2名女性的罪名成立，並判處他18個月緩刑。（美聯社）

巴黎法院今天裁決，法國知名演員傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）被控2021年在片場性侵2名女性的罪名成立，並判處他18個月緩刑。

法新社報導，法院下令將76歲的傑哈德巴狄厄列入性犯罪者名單，顯示這個曾主宰法國影壇50年的男人徹底失勢。傑哈德巴狄厄並未在場聆聽判決。

傑哈德巴狄厄的律師表示，他將提出上訴。

影片來源：YouTube@FRANCE 24 English

傑哈德巴狄厄曾出演200多部電影及電視影集，代表作包括「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）。在法國#我也是（#MeToo）運動中，他是面臨指控人士中最受矚目的一位。

這項裁決恰逢2025年坎城影展（Cannes film festival）開幕日，這是法國影壇最大盛事，傑哈德巴狄厄1990年也在坎城影展獲得最佳男演員獎，多年來備受推崇。

截至目前約有20名女性出面指控傑哈德巴狄厄性侵或有不當行為，但這是首宗讓他受審的案件。

本次審判涉及傑哈德巴狄厄被控2021年拍攝「綠色百葉窗」（Les Voets Verts）期間性侵2名女子，原告包括現年54歲的布景師和34歲的助理導演。

目前不清楚傑哈德巴狄厄人在何處。他今年4月時在葡萄牙亞速爾群島（Azores Island）拍攝新片。

坎城影展

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