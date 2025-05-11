少女感？網紅感？趙麗穎染了粉色頭髮 自曝有個簡單願望

趙麗穎罕見染了一頭粉色頭髮，引起網友熱議。(取材自微博)

一向給人溫柔婉約形象的趙麗穎 ，近日罕見染了一頭粉色頭髮，讓不少人眼睛一亮，大讚「滿滿少女感」、「漫畫大美女」。但也有少數粉絲看不習慣，質疑新造型是「塑料網紅感」、「裝嫩翻車」，引發議論。

趙麗穎以往的髮色偏向黑色等深色系，這次大膽染了粉色頭髮，立馬成為眾人話題。趙麗穎在品牌直播中被問到換髮色的原因，她笑說，「現在正放假，沒有工作，想換個心情。櫻花粉，春天來了，夏天來了，看到哪裡都是粉粉嫩嫩的」，同時暗示新劇「在人間」中角色賈小朵與髮色存在關聯。

趙麗穎還被問到現在有沒有什麼心願想達成，她表示，自己有一個簡單的願望，「想到處走一走，但不被人發現」，這個願望被主持人當場吐槽，「以你現在的髮色，應該很難不認出了」。

有趣的是，當「趙麗穎粉髮」衝上熱搜的同時，同款染髮劑銷量也被帶動成長了超過300%。

對於趙麗穎的新造型，網友大讚「粉霧夢境中的二次元角色」、「冷感甜酷」、「太美了」、「少女感十足」，但也有人持不同觀點，認為「37歲不適合這髮色了」、「廉價感強」、「有點叛逆」，還有人認為粉髮造型削弱了她的辨識度。

不過，她「敢於突破舒適圈」的勇氣，還是得到多數媒體肯定，央視網文娛等權威帳號稱讚「兼具女團感與演員質感」；「ELLE」等時尚媒體將造型評為「2025春夏最佳髮色範例」。