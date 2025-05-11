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秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

娛樂新聞組／即時報導
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章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)
章若楠和愛犬的自拍照中竟出現一罐名為「白色」的香水。(取材自微博)

「偷偷藏不住」的姐妹劇「難哄」雖然早已大結局，但相關話題仍未退燒，尤其是男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」更是傳得沸沸揚揚。繼日前公開「難哄」浪漫求婚戲漏網鏡頭後，近日，章若楠曬了一張和愛犬的自拍照，畫面中竟出現一罐名為「白色」的香水，讓全網瞬間沸騰。

章若楠日前在小紅書更新工作側拍照，其中與愛犬「蘇打水」合照時，還在中間刻意放了一罐Byredo Blanche香水，而這罐香水的法文意思正是「白色的」，不少人因此認為這是章若楠偷偷示愛白敬亭的表現，並直呼「太閃了」。

不光如此，章若楠近日受邀出席品牌活動時，穿了一襲黑色低胸水晶禮服，手捧百合花，造型美若天仙。巧合的是，有網友挖出白敬亭去年出席活動時，穿的黑色水晶西裝竟與章若楠的禮服宛如「情侶裝」。

更令人訝異的是，白敬亭近日曬出在新加坡的拍立得照，竟與章若楠一樣手捧百合花，搭上花語「持久的愛」，讓網友大喊「兩人還要瞞到什麼時候」。

白敬亭曾在受訪時表示，擔心戀情公開影響觀眾對作品的代入感，因此傾向低調處理私人生活。章若楠方這段時間則專注事業發展，未對緋聞直接回應。

但白敬亭先前與宋軼因合作「長風渡」傳出戀情，但近期兩人同框次數大減，宋軼更被指模仿章若楠穿搭，引發「宣示主權」、「三角戀」猜測，讓網友看得一頭霧水。

章若楠 新加坡 小紅書

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