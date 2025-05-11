Makiyo求大家看判決書追真相 憂兒被醉毆司機事件影響

Makiyo(左)和Ma媽母女感情親密。圖／摘自臉書

Makiyo日前在薔薔的「薔栗膠」驚爆，當年遭毆的計程車司機不但沒昏迷還出國玩，引發軒然大波，司機遺孀憤而提告，Makiyo則公開判決書細節，盼外界能還她清白。今天是母親節 ，Makiyo在社群放上和母親生前的合照，感慨表示當年是她不對，如今她也已為人母，希望能透過揭開真相，告慰母親在天之靈。

Makiyo當年因醉毆司機成為眾矢之的，多年後她主動提及此事，更爆出司機其實沒有昏迷，讓司機遺孀大怒，發出聲明要提告，Makiyo越挫越勇，公開當年判決書細節，內容確實提及司機昏迷指數14，並非外傳的昏迷指數3，並控訴司機夫婦還為此募得數百萬善款，讓她忍不住痛批「司機不是老實人，大家都被騙了」。