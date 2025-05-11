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Makiyo求大家看判決書追真相 憂兒被醉毆司機事件影響

記者林怡秀／即時報導
Makiyo(左)和Ma媽母女感情親密。圖／摘自臉書
Makiyo(左)和Ma媽母女感情親密。圖／摘自臉書

Makiyo日前在薔薔的「薔栗膠」驚爆，當年遭毆的計程車司機不但沒昏迷還出國玩，引發軒然大波，司機遺孀憤而提告，Makiyo則公開判決書細節，盼外界能還她清白。今天是母親節，Makiyo在社群放上和母親生前的合照，感慨表示當年是她不對，如今她也已為人母，希望能透過揭開真相，告慰母親在天之靈。

Makiyo當年因醉毆司機成為眾矢之的，多年後她主動提及此事，更爆出司機其實沒有昏迷，讓司機遺孀大怒，發出聲明要提告，Makiyo越挫越勇，公開當年判決書細節，內容確實提及司機昏迷指數14，並非外傳的昏迷指數3，並控訴司機夫婦還為此募得數百萬善款，讓她忍不住痛批「司機不是老實人，大家都被騙了」。

她今天上傳和媽媽的合照，向媽媽告解「我現在要對在天上的媽媽說....發生司機事件....是我不對，我已經得到現實與法律的教育 。」而現在的她也是一位母親：「只想在這麼多年後，也許社會願意給我機會了解一些真相，能告媽媽在天之靈，能讓我小孩能在這個土地上快樂長大，和朋友開心於校園玩樂，不會因母親的過往被影響。」最後她不忘請大眾去看判決書，希望在天上的媽媽看到真相水落石出，能真正安息。

Makiyo如今也是一位媽媽了。圖／摘自臉書
Makiyo如今也是一位媽媽了。圖／摘自臉書

母親節

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