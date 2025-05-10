章子怡獲金橋傳承大獎 李安獻上「世紀擁抱」…她喊「That's love」

李安主動擁抱章子怡，這場「世紀擁抱」引發全網熱議。(取材自微博)

近日，適逢「臥虎藏龍」上映25周年，章子怡 在GoldGala出席奧斯卡博物館晚宴，榮獲Gold Bridge Legacy Award（金橋傳承大獎），而導演李安在特別放映活動中，主動擁抱章子怡近20秒，並輕吻她的臉頰，讓章子怡開心得宣告「That's Love」，這場「世紀擁抱」，引發全網熱議。

「臥虎藏龍」25周年放映會活動上，李安、章子怡的擁抱引發全網超過30條熱搜，閱讀量破10億，「跪求二搭」更是成為熱議詞。

其實，章子怡曾在受訪時表示，當年拍攝「臥虎藏龍」時，她每天都會在片場多待10多分鐘，只為得到李安的擁抱，但長久下來，她發現李安會抱周潤發、楊紫瓊 等其他演員，卻唯獨不抱她，讓她難以釋懷。

某日，章子怡終於在共車去片場的路上，開門見山問李安是否不滿意她？說著便大哭起來，李安則回應謠言不是真的，他也知道章子怡有多努力。但釐清心結之後，李安還是沒有擁抱他，直到殺青後某次聚會，李安終於展開雙臂給了章子怡一個溫暖擁抱，讓她當場感動落淚。

2016年，章子怡到坎城影展 當評審，又遇到李安，對方又給了她二次擁抱，讓章子怡再度噴淚。

這次訪談結束後，章子怡發文談到和李安的導演時隔多年的擁抱，她說，「李安導演給了我一個深情的擁抱。幾年前在坎城影展上，他也曾這樣擁抱我，我當時默默地落淚了。而今天，我彷彿能聽到他的心跳，真切地感受到那份不再隱藏的真摯與動容。這，便是他對我無言的肯定。那些25年前錯過的，如今他都以自己的方式和節奏為我彌補，說不盡的感動」。