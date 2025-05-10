台越混血女星獲人生首座演員獎 夏于喬讚：目不轉睛

楊富江以公視學生劇展「留學生」獲第47屆金穗獎最佳演員獎。圖／公視提供

由台灣文化部影視局主辦、金馬執委會承辦的第47屆金穗獎頒獎典禮9日頒獎。致力於支持台灣本土影視創作的公共電視（公視）在此屆金穗獎中表現亮眼，一舉囊括6項重要大獎。其中曾多次入圍金鐘的台越混血演員楊富江憑「留學生 」奪下最佳演員殊榮。

評審夏于喬讚賞楊富江「賦予角色生動真實的情感，自然的肢體動作與細膩的眼神，令觀眾目不轉睛」。楊富江表示，「留學生」是一個關於在異鄉學會堅強與脆弱的故事。她特別感謝在台灣這片土地上所有的留學生和越南 同胞，是他們給予了她許多創作養分。她也提到「這是她人生第一座演員獎，這一路走來，要謝謝自己一直有堅持下來。」，也笑說「歡迎導演們多多找我拍片，一切好談，真的！」

本屆金穗獎中，公視學生劇展作品「青春的回擊殺球」成為最大贏家之一。這部由王浩泰導演的短片，共獲得最佳學生劇情片、最佳演員（陳泰河，同時憑藉「囚犬」獲獎）、以及最佳音樂音效（張舒寧、康銪倫、黃懿梅、李佳蓉、蔡宜容、許韻羯）等3項大獎。

值得一提的是，演員陳泰河憑藉「青春的回擊殺球」與「囚犬」兩部作品，共同獲得本屆金穗獎最佳演員的殊榮。評審楊雅喆盛讚他「有朝一日可以成為台灣另類爆款情聖。」

除了「青春的回擊殺球」榮獲三項大獎外，其他公視作品也表現不俗。最佳紀錄片由紀錄觀點短片「吹得到海風的地方」獲得。作品「深刻且節制地描繪了海風中的遺憾別離與三代情感」獲評審陳婉伶讚譽。導演陳韶君紀錄「臺華輪」駛向澎湖，追尋外公的過往，獲獎除感謝金穗、評審與公視，也提到「感謝家人的包容外，也要謝謝在臺華輪上相遇的每一個人」。

評審團特別獎頒給了公視新創新創短片「翌日」。導演王彥蘋將偶像與粉絲之間的故事處理得別具光彩，把失去與死亡轉譯為祝福，獲評審楊雅喆肯定為「台灣新世代的類型電影於此誕生」。導演王彥蘋表示，「翌日」講述了粉絲對偶像單純的喜歡與愛戀，同時也描述了「失去」；她相信愛之所以強大，是因為其核心的單純，即單純地祝福所愛、接受他的一切。

公視本次在第47屆金穗獎獲得的6項大獎，不僅是對這些優異影視作品及其創作者的肯定，更突顯了公視長期耕耘台灣新銳影人、提供創作平台與資源的價值。公視也宣布，得獎作品「留學生」、「青春的回擊殺球」、「吹得到海風的地方」都可於「公視+」線上觀賞。