李安與章子怡重逢 憶拍「臥虎藏龍」初衷

洛杉磯奧斯卡博物館9日放映台灣導演李安作品「臥虎藏龍」，李安與美國影藝學院主席楊燕子、影星章子怡出席座談。(中央社)

導演李安9日在奧斯卡博物館出席座談，回顧拍攝「臥虎藏龍」的初衷，在於「追尋想像中、那個不存在的古典中國」。

影片來源：YouTube@澎湃新聞

李安9日與美國影藝學院主席楊燕子（Janet Yang）、影星章子怡 出席「臥虎藏龍」映前座談。奧斯卡博物館在這一個月舉行特映會，播映過去35年來報名奧斯卡獎 的華語電影。

被問到25年前為什麼拍攝「臥虎藏龍」？李安回答的一開頭引起現場笑聲：「整部電影在中國拍攝，過程中我一直問自己，我到底在做什麼？我在想什麼？這部片一定會拍得很糟。」

但「臥虎藏龍」是李安在世界影壇的代表作之一，2001年獲得最佳外語片等4項奧斯卡獎。座談一開頭暴露當年執導時自己脆弱的一面，李安獲得現場數百名觀眾的會心一笑。

李安坦言，拍電影的過程中一直在追尋身分認同的問題。他分享，父母在中國內戰時期來到台灣，「我的文化根源其實非常傳統中國，但那種古典的中國其實已經不存在」。

李安說，對身分認同的「不安全感」一直是他的電影主題，「我屬於哪裡？我能相信什麼？」他向觀眾分享：「我在台灣長大，受到美國和日本文化影響，也受到我原先從沒去過的中國文化影響」。

李安說：「後來我來到美國，我是一個外國人；我去中國拍片，我又是一個台灣人。結果我不知道自己屬於哪裡。」

李安拍攝「臥虎藏龍」就是在虛構的電影世界裡，打造一個想像中的古典中國。他說，當年劇組成員來自香港、台灣、中國、美國，所有人聚在一起，一起追逐那條「龍」，也就是大家心中逐漸消失的中國。

李安語帶幽默說，他帶著大家一起追夢，過程中「我試著把我所知道、我喜歡的，甚至彼此衝突的東西都塞進一部電影裡面」。

他說傳統武俠片本來就很瘋狂，甚至有點像粗糙的B級片，「因為人會飛，什麼事都可能發生」；但他一方面又試著表達最古典、最細緻的中國文化，全部混進一部片裡面。

李安笑說，真不敢相信當年的自己，如何有那麼多的能量，可以拍出這樣的電影。他形容為了呈現整個中國的風貌，包括新疆的沙漠、北京城、南方的竹林山水，劇組完成高難度任務，就像手工打造一台太空 船一樣。

他感性說：「我相信電影之神是愛我們的。」

他認為電影的力量在於，把不可思議的事情變得可信，原本難以想像的情感，讓觀眾可以真切感受到。他認為「臥虎藏龍」這部電影，觸動了人們內心的純真，也喚起了人們的想像力，一起追尋那個不再存在的想像世界，就像每個人心中那一條隱藏的龍。