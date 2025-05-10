8點檔女星前夫猝逝 許效舜預言警告一件事

王彩樺(中)被男舞者抬著出場，氣勢萬分。圖／高雄流行音樂中心提供

王彩樺現身2025「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會高唱「保庇」，還跟袁小迪飆唱「男人情女人心」，又換裝變身帶來「蛇出來了」，期間不避諱在鏡頭前換裝，大方問「事業線有在正中間嗎」，重現歌廳秀的火辣風格，逗得全場笑呵呵。

她登台前跟合演歌中劇的許效舜受訪，不捨日前過世的江泳錡前夫楊煥喻（楊煥），王彩樺說上次見面在陳志強婚禮，「他對我們非常照顧、人非常好」，自己有傳訊息安慰江泳錡，叮嚀要保重身體，江泳錡回說「謝謝，但是我真的很不好」，讓她很是揪心。

楊煥曾任「超級夜總會」監製，跟許效舜交情頗深，許效舜說早就提醒楊煥別喝太多酒，之前一起到金門錄影楊煥喝醉，這次楊煥在金門意外過世，「他在前線應酬，加上酒量很好，滿擔心他都喝不醉」，感慨楊煥太早離世。

而他日前被抓包過馬路闖紅燈，他說當天真的沒注意到號誌，現在格外小心，連去白沙屯馬祖進香都相當謹慎，即便同仁指揮說可以過，但看到是紅燈立刻停下，正是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。