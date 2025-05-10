我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

籲俄國接受30日停火 歐洲：否則就制裁

烏克蘭同意12日無條件停火30天

8點檔女星前夫猝逝 許效舜預言警告一件事

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王彩樺(中)被男舞者抬著出場，氣勢萬分。圖／高雄流行音樂中心提供
王彩樺(中)被男舞者抬著出場，氣勢萬分。圖／高雄流行音樂中心提供

王彩樺現身2025「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會高唱「保庇」，還跟袁小迪飆唱「男人情女人心」，又換裝變身帶來「蛇出來了」，期間不避諱在鏡頭前換裝，大方問「事業線有在正中間嗎」，重現歌廳秀的火辣風格，逗得全場笑呵呵。

她登台前跟合演歌中劇的許效舜受訪，不捨日前過世的江泳錡前夫楊煥喻（楊煥），王彩樺說上次見面在陳志強婚禮，「他對我們非常照顧、人非常好」，自己有傳訊息安慰江泳錡，叮嚀要保重身體，江泳錡回說「謝謝，但是我真的很不好」，讓她很是揪心。

楊煥曾任「超級夜總會」監製，跟許效舜交情頗深，許效舜說早就提醒楊煥別喝太多酒，之前一起到金門錄影楊煥喝醉，這次楊煥在金門意外過世，「他在前線應酬，加上酒量很好，滿擔心他都喝不醉」，感慨楊煥太早離世。

而他日前被抓包過馬路闖紅燈，他說當天真的沒注意到號誌，現在格外小心，連去白沙屯馬祖進香都相當謹慎，即便同仁指揮說可以過，但看到是紅燈立刻停下，正是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。

王彩樺也感受到慈悲的媽祖力量，透露老公明年打算跟著走完全程，會陪著走嗎？她說：「我沒辦法陪他走全程，因為還有工作，可能就走一段。」

王彩樺(右)和許效舜舉手投足都是「笑果」。圖／高雄流行音樂中心提供
王彩樺(右)和許效舜舉手投足都是「笑果」。圖／高雄流行音樂中心提供
許效舜參與2025「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會。圖／高雄流行音樂中心提供
許效舜參與2025「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會。圖／高雄流行音樂中心提供

上一則

林襄暴瘦粉驚「看到大腸形狀」 曹雅雯厭食爆內幕

延伸閱讀

女星拍戲合約這樣簽 寫明脫戲尺度「股溝露到幾公分」

女星拍戲合約這樣簽 寫明脫戲尺度「股溝露到幾公分」
才離婚2年 台女星46歲前夫驟逝 她陪上救護車送醫

才離婚2年 台女星46歲前夫驟逝 她陪上救護車送醫
憶昔日曾被逼脫衣 王彩樺一度哭到中斷錄影

憶昔日曾被逼脫衣 王彩樺一度哭到中斷錄影
56歲王彩樺大方認微整 散播歡樂不退休

56歲王彩樺大方認微整 散播歡樂不退休

熱門新聞

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
孫儷和老公親手替女兒製作11歲生日蛋糕。（取材自微博）

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜

2025-05-03 21:12

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」

從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」
手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲