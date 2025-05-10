太愛看成人漫畫 車掌小姐入行AV界「超狂身材曝光」

村上悠華即將訪台跟粉絲互動。圖/AVOneLove萬樂提供

今年暑假最火熱、最受矚目的盛事「2025 TRE台北國際成人展」即將在8月8日至10日於南港展覽館2館登場，繼重磅公布「河北彩伽領軍」、「超浮誇女優陣容」、「破百攤位」三大升級後再丟震撼彈，有「暗黑車掌小姐」稱號的話題女優「村神」村上悠華，確定首度訪台參展，將於AV One Love萬楽品牌攤位與粉絲零距離互動。

曾任車掌小姐、因愛旅遊而轉戰AV界的村上悠華，出道之初即發表「我要成為第一名」的宣言，氣勢驚人。以三上悠亞為人生偶像、自詡為AV界的「職棒三冠王」村上宗隆，並自取藝名「村上悠華」，一出道即橫掃日本 大型書店Bookmate的AV女優人氣榜，曾首登榜單就空降冠軍，甚至受邀出演「一路向西2」，一舉成為業界新星。

萬楽品牌本次主打「女優作品還原互動」，將打造出讓粉絲宛如置身村上悠華代表作的沉浸式體驗。她嬌喊：「我覺得我的親切感和透明感，是我最大的武器！這次希望每個來找我的人都能感受到那份特別與快樂，一起大笑、一起留下最棒的回憶！」