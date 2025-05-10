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霸凌同學太兇殘 辛叡恩演出「黑暗榮耀」嚇壞好友媽

記者李姿瑩／台北即時報導
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辛叡恩感謝粉絲提醒她主持音樂節目的台詞。記者王聰賢/攝影
辛叡恩感謝粉絲提醒她主持音樂節目的台詞。記者王聰賢/攝影

南韓女星辛叡恩10日在台灣三重綜合體育館舉辦個人見面會，她因為演出「黑暗榮耀」中的「少女涎鎮」一角廣為人知，後續又接演「正年」、韓版「不能說的秘密」，星路大開。她被台灣電影影響，上網查過淡水，這趟訪台也吃了芒果冰、小籠包、雞排，許願想在台灣暢玩一整個禮拜。

為了讓粉絲更認識她，辛叡恩公開自己的出道過程。她是成均館大學的高材生，因為拍攝了大學雜誌被JYP的星探發掘。憑藉著出色外型，辛叡恩隨後以「小全智賢」的封號在戲劇圈嶄露頭角。但辛叡恩對這個外號直呼「不敢當」，謙稱不敢跟女神相提並論。

擁有學霸實力的辛叡恩，今天在見面會上現學現賣多句中文「要確耶」、「尊嘟假嘟」，連台語「甘安捏」都難不倒她。辛叡恩為了台灣粉絲，還苦練了王心凌經典歌曲「愛你」，以中韓雙語展現她的歌喉。但她老實招認不擅長跳舞，在見面會上玩遊戲跳女團組曲已經是她為了粉絲所能做的最大努力。

說到演出「黑暗榮耀」，辛叡恩一時技癢，故意露出欠揍表情說「真的很帥」、「為什麼這麼晚來啊？我想死你了」。她回憶當時第一次演反派，目標就是要讓所有人討厭她。結果「黑暗榮耀」播出後，真的有粉絲因為不想看到她而退追她的社群，還有朋友的媽媽要求不要再跟辛叡恩來往，怕自己孩子被帶壞。

辛叡恩苦練王心凌的「愛你」。記者王聰賢/攝影
辛叡恩苦練王心凌的「愛你」。記者王聰賢/攝影
辛叡恩重現「黑暗榮耀」反派表情。記者王聰賢/攝影
辛叡恩重現「黑暗榮耀」反派表情。記者王聰賢/攝影
辛叡恩演唱「Lemon tree」開場。記者王聰賢/攝影
辛叡恩演唱「Lemon tree」開場。記者王聰賢/攝影
辛叡恩學自己在劇中回眸。記者王聰賢/攝影
辛叡恩學自己在劇中回眸。記者王聰賢/攝影

王心凌 南韓

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