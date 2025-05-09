「品行低劣」台藝人NONO遭控性侵、猥褻等7罪 13日宣判

藝人NONO涉性侵，士林地院經近一年審理，今年2月辯論終結，法官諭知5月13日上午11時宣判。圖／報系資料照

藝人「NONO」陳宣裕遭控妨害性自主，士林地檢署認定有6名女子受害7次，去年依3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪起訴，檢方更以品行低劣形容NONO，建請法院從重量刑。士林地院經近一年審理，今年2月辯論終結，法官諭知5月13日上午11時宣判。

起訴指出，NONO早期加入藝人吳宗憲所組「憲憲家族」，知名度提升，成為「B咖一哥」，卻不潔身自愛，涉嫌在2008年從交友網站認識北市一名櫃姐A女，提議接她下班後吃宵夜，以「擔心狗仔偷拍」為由載回住處，在沙發上強吻A女耳朵、頸部，期間A女反抗，NONO反而扯破絲襪並撫摸下體，直到A女哀求「請你不要這樣」才罷手。

2010年，NONO透過臉書認識B女，駕車載送買晚餐，再返回住處，共度晚餐後命令B女洗澡，卻在對方站在浴室外時，拉下她內褲，以生殖器摩擦B女下體，B女側身反抗，仍遭NONO強制性交得逞。

2010年，NONO結識演藝圈後輩C女，晚間提議駕車載送返家，途中轉往大稻埕河堤停車場，擁抱、強吻C女，見C女受驚嚇掙扎，又將對方拖進汽車後座關門，扯開對方襯衫，試圖解開胸罩並扯下內褲，同時將自己的褲子下拉，將C女抱至大腿處摩擦，直到C女激烈反抗並求饒才作罷。

2010年，NONO約出2009年透過節目結識的D女，駕車途中伸手撫摸對方大腿，又在停等紅燈時側身強吻，在台北市某河濱停車場讓D女下車，以181公分的體型優勢強行擁抱，並伸手搓揉胸部、臀部等。

2010年，NONO再約出D女，強調有余姓女經紀人陪同，一行人入住台中市飯店後，要求對方到自己房間，孰料D女進入房間，NONO竟露出生殖器，詢問「有沒有看過那麼大的？」隨後將對方壓在床上，強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳」。

2011年，NONO透過臉書結識E女，提議載送E女去搭高鐵，卻利用機會載往人煙稀少停車場，撫摸對方私密處，又強拉到汽車後座，強制性交得逞。

2013年，NONO客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇曾在電視台結識的工作人員F女，趁外景工作結束時，在議會女廁熊抱F女，搓揉對方胸部，還說「要不要跟我打砲？」F女假意順從、趁對方解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。

檢方偵結認定，NONO利用藝人知名度或工作機會結識被害人，為逞私慾涉犯猥褻、強制性交等罪，品行低劣，對眾多被害人身心造成莫大危害，犯行曝光後矢口否認不法，犯後態度迴避，未見絲毫悔意，依法起訴並建請法院從重量刑，以懲惡行。

因涉及妨害性自主罪，士林地方法院採不公開審理，審理近一年，期間7次開庭，NONO均全盤否認犯行，辯稱不認識被害女子，不過法官在庭上勘驗相關影片，NONO涉用雷同手法犯罪，2名曾到其住家的被害女子，已畫出住處的樓中樓格局圖，且正確率極高，顯示被害女子認識NONO。案經今年2月間辯論終結，法官諭知5月13日上午11時宣判。

另外，士檢去年認定罪嫌不足而不起訴處分的部分，2名被害人事後提出再議，高檢署認定士檢偵查不完備，撤銷不起訴處分，發回士檢續查。案件持續偵查中。