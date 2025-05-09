「少女時代」秀英登好萊塢舞台 合作基奴李維殺敵

安娜德哈瑪斯第三度與基努李維合作。圖／車庫娛樂提供

韓國女子偶像團體「少女時代」出身的崔秀榮（秀英），近期首度登上好萊塢舞台，與基努李維 合演「捍衛任務：復仇芭蕾」。秀英所飾演的角色Katla Park是女主角安娜德哈瑪斯 在電影中接到的第一個任務所要保護的對象，為「拉斯卡羅馬」組織成員的女兒。

在「捍衛任務：復仇芭蕾」中第三度與基努李維合作的安娜德哈瑪斯不吝於表達對基哥的景仰：「很榮幸能和基努合作第三次，《捍衛任務：復仇芭蕾》更顯特別，因為這次是我踏進了他的世界。」

德哈瑪斯告訴外媒IGN：「捍衛任務的世界相當受粉絲喜愛，我非常尊敬基努，不管是作為一個演員、一個人，還是朋友，他是片場的領袖和力量，而且永遠那麼紳士。」並表示首次見到基努李維以約翰維克的造型走進片場時很像在做夢：「我永遠不會忘記那一天。從我們第一次相遇的那天起，基努就對我有很大的影響。」

提到第一次見面的場景，安娜德哈瑪斯近期出席CinemaCon並以「捍衛任務：復仇芭蕾」榮獲年度最佳動作明星獎（The Action Star of the Year）時，在致詞中回憶自己10年前剛搬來洛杉磯，與基努李維初次見面的尷尬情況。

2015年兩人第一次碰面，當時安娜的英文還不太好，因為無法跟上話題而相當緊張，所以當基努李維隨意問道她是否看過自己的代表作「駭客 任務」時，安娜回答：「『駭客任務』？沒有。」在場的其他人都很震驚，有人用西班牙語再問她一遍：「妳沒看過『駭客任務』嗎？」安娜這才回答：「『駭客任務』？有啊，那部我有看過。」引起現場一片笑聲。