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母親節前更加思念大S 蔡康永公開小S對話：人生很可怕

記者李姿瑩／即時報導
蔡康永深深思念大S。圖/摘自臉書
蔡康永深深思念大S。圖/摘自臉書

蔡康永9日晚間發文，分享小S和他的對話，原因是小S問蔡康永「大S有沒有影響過他」。蔡康永回答：「徐熙媛影響我最深的、並不是她給我的某一個答案，而是她每次給我答案用的語氣。」

蔡康永說，大S總是用最絕對的語氣，回答他的各種猶豫不決。「『你一定要擦這個』、『不可能有那種事』、『怕什麼？誰怕誰呀』、『你這樣衝過去就對了』，都是這種斬釘截鐵的回答」。

「我並不是一個懦弱的人，但每次聽熙媛這樣回答，我都還是會不由自主的被她給鼓勵到，好像事情根本沒有我想得那麼可怕。」蔡康永感嘆，很想念這種被鼓勵的感覺。但如今大S已經不在了，他只能靠模仿她的語氣，繼續鼓勵自己。

或許是對近期外界紛擾頗有感觸，蔡康永提到：「人生很可怕，但我可以繼續這樣衝過去，因為我還是可以聽到、你在遠方替我們敲著勇氣的鼓聲。」最近母親節將至，他也向S媽喊話：「徐媽媽，你生了很棒的女兒。生養女兒這件事、我一點也沒有發言的資格，但如果有資格，我實在想頒很多獎還有很多糖果給你。」

蔡康永感謝S媽，「因為你，我的世界才可能出現大s和小s這麼精彩又美好的人。我從來沒有為這件事，認真向你道謝過，母親節來了，徐媽媽，謝謝你」。他最後不忘特別標記，希望S媽好好愛護自己。

蔡康永 大S 母親節

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