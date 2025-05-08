「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

有著「神仙姐姐」封號的大陸女星劉亦菲 ，自從回歸電視圈後，「一年一部爆款劇」成了固定公式。繼「玫瑰的故事」創下高口碑、高收視後，大家都在敲碗期待劉亦菲的下一部劇。據最新消息指出，劉亦菲傳將接演「流俗地」，在劇中飾演盲女角色，男主則傳是近日被嫌「古裝醜男」的王子奇。不過，相關消息尚未得到官方確認。

劉亦菲早年在電視圈締造優異成績後，開始朝電影圈發展，更前進好萊塢 拍攝了真人版「花木蘭」。2022年，她以「夢華錄」強勢回歸電視圈，之後陸續演出「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，一部比一部火爆。

自2023年11月，「玫瑰的故事」殺青後，劉亦菲已超過1年半沒進組，她的下一部劇引起不少網友好奇。近日有傳，劉亦菲將於7月開拍新劇「流俗地」，她在劇中扮演的是盲女「銀霞」一角。

曾被列為「亞洲週刊」2020年十大好書之一的「流俗地」，是馬來西亞作家黎紫書的長篇小說，透過盲女「銀霞」的視角，描繪多元種族社區中普通人的命運起伏，兼具市井溫情與歷史隱喻。銀霞這個角色聚焦女性成長、跨種族友誼等議題。

網傳該劇本已籌備2年，計畫於今年7月開機。而原著作者黎紫書去年曾在微博 發文透露，「可能的銀霞」正在讀「流俗地」，一度引發外界熱議。

不過，「流俗地」的男主的「可能人選」王子奇也引發網友熱議。